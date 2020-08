von Claus Bingold

Bereits zum vierten Mal fand der praktische Teil der Abschlussprüfungen der Industrie- und Handelkammer (IHK) Hochrhein-Bodensee Konstanz für Auszubildende im Gastgewerbe im Bereich der Kammer Lörrach-Waldshut im Brauereigasthof Waldhaus in Weilheim statt. Die Prüfungen wurden gemäß den strengen Vorschriften angesichts der Corona-Pandemie durchgeführt.

An der Prüfung nahmen insgesamt 42 Auszubildende am Ende ihrer Lehrzeit teil. Im Einzelnen waren das in Waldhaus 19 Köche und Köchinnen, sieben Restaurantfachleute und zwei Fachkräfte im Gastgewerbe. 13 Hotelfachleute und eine Hotelkauffrau legten ihre Prüfung im Hotel Albtalblick in Häusern ab. Nach Auskunft von Sabine Gooßens von der IHK in Konstanz haben alle Prüfungsteilnehmer den praktischen Teil der Prüfung bestanden.

Prüfungen in sechs Blöcken

Drei Tage lang hatten Martina und Thomas Zimmermann, Pächterehepaar des Brauereigasthofes Waldhaus, ihr Restaurant für den allgemeinen Betrieb geschlossen und für die Prüfungen der IHK zur Verfügung gestellt. Der Brauereigasthof ist für derartige Veranstaltungen bestens geeignet. Die großzügig und modern eingerichtete Küche und der geräumige Gastraum eignen sich hervorragend für die Durchführung der Prüfungen. Bei der großen Zahl der Prüflinge hatte man die Prüfungen in sechs Blöcke, jeweils mittags und abends aufgegliedert.

Die Prüfung in den Berufen des Hotel- und Gaststättengewerbes teilt sich in zwei Prüfungsteile. Der schriftliche Teil wird zu landeseinheitlichen Terminen in der jeweiligen Berufsschule durchgeführt. Der praktische Teil wird vor dem Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer abgelegt.

Köche müssen vier Wochen vor der Prüfung in Klausur das Menü (Vorspeise, Hauptgang, Dessert), das sie am Prüfungstag kochen müssen, mit entsprechendem Warenkorb und der Materialanforderung festlegen.

Bei Restaurant- und Hotelfachleuten gliedert sich der praktische Teil in eine komplexe Prüfungsaufgabe, die schriftlich erfolgt und ein gastorientiertes Gespräch, sowie zwei weiteren Prüfungsaufgaben.