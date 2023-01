In „Friedas Gartencafé“ treffen sich regelmäßig Menschen mit und ohne Demenz in einer unbeschwerten, naturnahen Atmosphäre, in der das Miteinander in seinen unterschiedlichen Umgangsformen im Vordergrund steht.

Das Angebot findet bisher an einem Sonntag (15 bis 17 Uhr) in der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut statt, jetzt soll es auf das Awo Seniorenzentrum Sonnengarten in Wutöschingen und das Haus am Vitibuck erweitert werden. Darüber informiert die Initiative „Miteinander Hochrhein“, die lokale Allianz für Menschen mit Demenz im Landkreis Waldshut.

Die Idee des Gartencafés

„Friedas Gartencafé“ soll laut Initiative einen Raum schaffen, in dem sich Menschen, die von Demenz betroffen sind, ihre Angehörigen und Menschen aus der Nachbarschaft begegnen, sich austauschen oder auch einen Nachmittag entspannen können.

Beim Gartencafé stehen gemeinsame Gespräche, ein Stück Kuchen oder eine generationenübergreifende Runde Mikado auf dem Programm. „In dem wir einen offenen Ort der Begegnung für Jung und Alt schaffen, möchten wir zu Entspannung und Normalität im Umgang mit Demenz beitragen und gleichzeitig die Aufmerksamkeit für die kleinen Signale im Umgang Miteinander schärfen“, informiert die Initiative auf ihrer Internetseite.

Die geplante Erweiterung

2023 soll der Garten im Seniorenzentrum Sonnengarten Wutöschingen und der Garten im Haus am Vitibuck in Tiengen für Gemeinde und Nachbarschaft geöffnet werden, um Interessierten die Möglichkeit zum Engagement und Mitarbeit bei der Initiative zu geben. Gesucht werden laut Ankündigung Menschen, „die Lust haben, sich einzubringen und mitzuhelfen und dabei auch Wertvolles für ihr eigenes Leben gewinnen können.

Initiative informiert über die Pläne

Wutöschingen

Die Initiative Miteinander Hochrhein, das Awo Seniorenzentrum Sonnengarten, der Awo Ortsverein Wutöschingen und die evangelische Kirchengemeinde Wutachtal laden am Dienstag, 31. Januar, 18.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus Wutöschingen, Degernauer Straße 41, zur Vorstellung von „Friedas Gartencafé im Seniorenzentrum Sonnengarten in Wutöschingen“ ein.

Tiengen

Eine weitere Informationsveranstaltung der Initiative, in Zusammenarbeit mit dem Haus am Vitibuck und der Stadt Waldshut-Tiengen, findet am Mittwoch, 8. Februar, 18.30 Uhr im Haus am Vitibuck, Bahnhofstraße 10, in Tiengen statt.

Anmeldung und Informationen Anmeldung zu den Informationsveranstaltungen per E-Mail ( miteinanderhochrhein@gmail.com ). Informationen und Termine gibt es auch online ( www.mit-einander-hochrhein.de ).

An beiden Terminen stellt das Team um Pfarrerin Andrea Kaiser die Idee vor und gibt einen Einblick in das Konzept und die praktische Umsetzung. Gastgeber im Team von „Friedas Gartencafé“ sind geschult in Kommunikation auf Augenhöhe und nehmen sich monatlich vier Stunden Zeit, um dieses Angebot zu ermöglichen.

Ziel der Veranstaltungen ist es, jeweils in Tiengen und Wutöschingen selbstständige Teams von Gastgebenden zu bilden und im Frühsommer die Türen für Gäste zu öffnen.