von Susanne Schleinzer-Bilal

Für einen Wandel in der Klimapolitik und Frieden in der Ukraine demonstrierten am Freitagabend etwa 30 Teilnehmer im Rahmen der Aktion „Fridays for future“ in Waldshut.

siehe Grundtext

Die Demonstranten zogen vom Viehmarktplatz in die die Innenstadt. Unter den Teilnehmern waren auch Katharina Balcat, Pia Klingert, Tabita Fenske, Chiara Adler und Lillian Brandt demonstrierten für das Klima. Tatjana Petrova aus der Ukraine hielt die Fahne der Ukraine hoch.

siehe Grundtext

siehe Grundtext