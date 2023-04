Im Frühling ist jedes Jahr die Zeit, in der alles auf Hochglanz gebracht wird. Sauber soll es nun auch im Gewerbepark Hochrhein und in der Waldshuter Schmittenau sein. Aus diesem Grund hat die Interessengemeinschaft Gewerbepark und Schmittenau (IGS) wieder eine Putzaktion organisiert. Dies schreibt die Interessengemeinschaft in einer Pressemitteilung.

Maßgebend zur Organisation der jährlichen Putzaktion ist die IGS mit ihrem Vorsitzenden Harald Ebi. Die Einteilung in die verschiedenen Gebiete nahm der stellvertretende Vorsitzende Oliver Bier vor. Ausgerüstet mit Handschuhen, Greifzangen und Säcken zogen die Teilnehmer in kleinen Gruppen durch die Straßen, Wege und Grünflächen. Bei dieser Aktion wurden erneut Unmengen von Müll von den fleißigen Helfern zusammengetragen. In diesem Jahr mit dabei waren die Mitglieder und die Vereine der IGS, schreibt diese.