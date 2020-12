von David Rutschmann

Wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die staatliche Corona-Verordnung musste sich eine Filialleiterin eines deutschen Discounter-Unternehmens vor dem Bezirksgericht im schweizerischen Baden verantworten. Dabei ging es um einen Vorfall in einer Niederlassung im Bezirk Baden. Die Verhandlung gegen die 43-jährige Deutsche endete mit einem Freispruch.

Als nach dem ersten schweizerischen Lockdown im Frühjahr Baumärkte wieder öffneten, nahm die Unternehmenskette landesweit Küchenelektronik und Blumentöpfe in das Sortiment auf. Es hagelte Anzeigen und Gerichtsverfahren – auch für eine Filialleiterin aus dem Bezirk Baden. Ihr würde nie in den Sinn kommen, gegen die staatlich verordneten Maßnahmen der Corona-Verordnung zu verstoßen, sagte die Angeklagte vor dem Badener Bezirksgericht. Trotzdem sah sich die 43-jährige Deutsche nun Einzelrichter Daniel Peyer gegenübersitzen – wegen Verstoßes gegen die Covid-19-Verordnung 2. Eine Bewährungs-Geldstrafe von 6900 Franken, eine Busse von 1700 Franken, 800 Franken Strafbefehlsgebühr und 51 Franken Polizeikosten lagen auf dem Tisch. Was war passiert?

Die Beschuldigte leitet eine Filiale im Bezirk Baden, ist also unter anderem für Warenbestellungen zuständig. Als sich das Coronavirus in Europa ausbreitete und auch der Bundesrat in der Schweiz mit einem Lockdown reagierte, wurde die Lage unübersichtlich. Einzelhändler galten zwar als „systemrelevant“ und sollten die Versorgung mit Lebensmitteln und „Gegenständen des täglichen Bedarfs“ sicherstellen. Aber was deckt den „täglichen Bedarf“? Zu Beginn des Lockdowns wurde fast die komplette Nichtlebensmittel-Abteilung in ihrer Filiale mit grossen Plastik-Planen abgedeckt, erinnert sich die Angeklagte. Somit galten sie „aus dem Verkauf genommen“.

„Heilloses Durcheinander“

Schwierig wurde die Situation, als Ende April die ersten Lockerungen des Lockdowns verkündet wurden, als Baumärkte und Gartengeschäfte wieder öffnen durften. Verschiedene Detailhändler hätten diese Vorgaben zum Teil sehr unterschiedlich ein- und umgesetzt, erzählt die Filialleiterin. „Es war ein heilloses Durcheinander. Fast jeden Tag kamen E-Mails der Zentrale. Durch diese Informationsflut musste man sich hindurchkämpfen“, sagt die Filialleiterin. Denn die Zentrale, womit die Regionalverkaufsleitung gemeint ist, hatte damals zu jeder Zeit das Sagen, welches Sortiment in den einzelnen Filialen feilgeboten wird.

Als die Baumärkte und Gartengeschäfte wieder öffnen durften, wertete das die schweizerische Kette des deutschen Discounterunternehmens so, dass auch ihre Filialen wieder Gartenzubehör, Küchenelektronik, Werkzeug sowie Fahrradhelme ins Sortiment aufnehmen dürften. Als sie diese Mitteilung las, habe sie sich extra bei der Regionalverkaufsleitung rückversichert, dass sie die Planen bei diesen Gegenständen wirklich entfernen sollte, schilderte die Angeklagte.

Keine zwei Stunden später standen zwei Kantonspolizisten in der Filiale. „Ich bin offen auf die Beamten zugegangen, aber sie waren recht verärgert. Natürlich habe ich die entsprechenden Artikel sofort wieder abdecken lassen“, erzählt die Filialleiterin. Gemeinsam mit der Regionalverkaufsleiterin, die ebenfalls vor Ort war, versuchte sie, mit den Beamten ins Gespräch zu kommen.

„Keine Chance. Sie waren überzeugt, dass sie das zur Anzeige bringen“, erzählt die Beschuldigte. Im Nachhinein erfuhr sie, dass an diesem Tag fast razziagleich in anderen Filialen des Unternehmens durchgeführt wurden. Alleine im Aargau mussten sich zwei weitere Filialleiter wegen desselben Vorwurfs vor Gericht verantworten. In anderen Filialen seien die Polizisten „nicht so straight vorgegangen“, hätten ein Ultimatum zur Abdeckung der Ware gesetzt und von einer Anzeige abgesehen.

Richter: Es fehle rechtliche Grundlage

Richter Daniel Peyer zeigte sich verständnisvoll für die Situation, bezeichnete sie selbst als „außergewöhnlich“. Er folgte der Argumentation von Rechtsanwalt Michel Verde und sprach die Filialleiterin von jeglicher Schuld frei. Verde hatte hervorgehoben, dass aufgrund des schwammigen Begriffs des „täglichen Bedarfs“ keine Bussen verteilt werden können. „Der Bundesrat ist nicht befugt, solche Bussen zu bestimmen. Für eine solche Strafe fehlte die Rechtsgrundlage“, so der Richter Peyer.