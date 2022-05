„Das Gesamtprojekt ist aus einer schwierigen finanziellen Situation heraus entstanden und hat sich zum Guten gewandelt“, beschreibt der Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen Philipp Frank rückblickend den Weg bis zu der nun anstehenden Eröffnung. Rund 3,9 Millionen Euro wurden investiert, denn mit der Entscheidung für die Modernisierung der Technik wuchs schnell der Anspruch nach einer Generalüberholung. Finanzielle Unterstützung in Höhe von 1,8 Millionen Euro kam aus einem Bund-Länder-Programm in Form von Fördergeldern.

Über all die Jahre wurden lediglich kleinere Reparaturen, wie beispielsweise die sanitären Anlagen oder der Umkleidebereich, durchgeführt. Hieraus entstand aber auch vor einigen Jahren die Dringlichkeit, gerade die nicht mehr zeitgemäße Technik auf einen modernen Standard zu bringen.

Es ist wohl auch die Lage direkt am Rhein, die das Familienbad so besonders macht. Das 50-Meter Schwimmbecken, der Nichtschwimmer- und Kleinkindbereich, sowie die überdurchschnittlich große Liegewiese mit ihrem alten Baumbestand schätzen die Gäste seit jeher. „Es ist wahnsinnig viel Platz“, beschreibt beispielsweise Thomas Scheibel, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Pro Freibad Waldshut, einen Punkt, den er an der Waldshuter Freizeitmöglichkeit schätzt.

Waldshut – Nach gut einem Jahr Bau- und Sanierungszeit öffnet das Freibad in Waldshut am Samstag, 28. Mai, um 10 Uhr die Türen für die Öffentlichkeit. Mit einem bunten Programm, organisiert von den Stadtwerken Waldshut-Tiengen, soll mit allen Beteiligten und Besuchern die Wiedereröffnung gefeiert werden.

Waldshut (tpr) Zunächst sollen die Besucherinnen und Besucher des Freibads Waldshut die Sommermonate genießen. Täglich von 10 bis 20 Uhr wird das Freibad bis in den September hinein geöffnet sein. Frank Dietrich-Vercrüße, zuständig für die Schwimmbetriebe und sein Team werden bei der Beckenaufsicht an den Wochenenden und an Feiertagen von dem DLRG Waldshut-Tiengen unterstützt. Bei schlechter Witterung behalten sich die Betreiber vor, um 14 Uhr zu schließen.

Bewusst hat man sich entschieden, die Preise in diesem Jahr unverändert zu lassen. So zahlt beispielsweise ein Erwachsener für eine Tageskarte vier Euro, ein Kind (sechs Jahre bis zum vollendeten 16. Lebensjahr) zahlt 2,50 Euro. Auch Saison- oder Vital Spaß Karten werden angeboten. Alle Informationen hierzu sind unter www.vitalwerk-wt.de zu finden.

Wenn, je nach Witterung, im September das Freibad für dieses Jahr schließen wird, beginnt der letzte Bauabschnitt. Die Umkleidekabinen und sanitären Anlagen sollen für rund 430.000 Euro renoviert werden. Dann ist der Umbau komplett abgeschlossen.

„Dass die Sanierung so rund verlaufen ist, war eine Gemeinschaftsleistung ganz vieler. Und das schöne Ergebnis bestätigt mich darin, dass es richtig war, das Bad am Ende doch ganz zu sanieren“, sagt Oberbürgermeister Philipp Frank und ist sich sicher, dass das Ergebnis auch alle Besucherinnen und Besucher am Samstag und während der Saison überzeugen wird.