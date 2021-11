von Rosemarie Tillessen

Kulturamtsleiterin Kerstin Simon strahlte bei der Begrüßung der 100 Gäste in der ausverkauften aber unterkühlten Grieshabervier-Halle in Waldshut: „Die Kultur geht endlich wieder richtig los!“ Sie stellte den angekündigten Kabarettisten und Stand-up-Comedian Moritz Neumeier vor, der gerade den renommierten Kabarettpreis „Salzburger Stier“ 2021 gewonnen hat.

Doch komisch, der sah doch in der Ankündigung ganz anders aus! „Ich bin das Vorprogramm!“ erklärte Begleiter Hinnak Köhn und amüsierte mit einer kleinen Blödelnummer. Doch dann kam er selbst, der angekündigte Moritz Neumeier aus Norddeutschland: mit schräg sitzender Kappe, Weste und Jeans und provozierend rot lackierten Fingernägeln. Jung sieht er aus, fast lausbubenhaft, wenn er in seinem neuen Soloprogramm „Am Ende is eh egal!“ provoziert und lästert. Und das tut er unentwegt, mit scheinbar unbändig guter Laune und in rasendem Sprechtempo – frech, respektlos, oft derb und ohne Tabus: „Wenn Sie beleidigt sind, ich habe einen Anwalt!“

Er lästert über Thomas Gottschalks Show „Wetten dass...“ (“Dieser alte Mann“), über Waldshut-Tiengen (“Den Ort kannte ich bisher nicht. Was arbeitet man denn da? Warum lebt man hier?“). Er lästert übers Gendern und über die Nazis unter uns, über Schweizer (“diese Bergdeutschen“), Politiker und James Bond. Und vor allem über Kindererziehung und seine eigenen drei Kinder: Köstlich seine Einmann-Show, wie er mit seinen Kindern Tierbücher betrachtet: beim ersten noch liebevoll und begeistert (“Wie macht die Kuh?“), beim zweiten in Kurzfassung und beim dritten nur noch genervt und schreiend (“Wer denkt hier an mich?“). Oder über Walldorfkindergärten. Und ergänzt ganz bescheiden: „Ich bin erstaunlich gut drauf heute!“ Oder „Ich bin einfach zu nett!“

Seine Methode ist mitreißend: Er benutzt einen Spickzettel, sucht aber vor allem den Kontakt zum Publikum, zu Carmen, zu Anton oder zur Journalistin. Mit viel schauspielerischem Talent spielt er kleine Szenen aus. Und endet mit einer sehr persönlichen Betrachtung: „Wir leben in einer merkwürdigen Zeit! Überall auf der Welt Brennpunkte. Nach Vorhersagen kommt die Klimakrise ja 2050, also in 30 Jahren. „Am Ende is eh alles egal“! Also haben wir nur eine einzige Aufgabe: Glücklich zu sein! Wir haben noch 30 Jahre Zeit.“ Diese zynische Botschaft kommt beim begeisterten Publikum an wie so alles an diesem ungewöhnlichen Kabarettabend.

Termin: Nächstes Kabarett in einer hoffentlich wärmeren Grieshabervier-Halle ist am 17. November. Dann präsentiert Martin Fromme sein Programm „Glückliches Händchen“ (19 Uhr).