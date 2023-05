Zahlreiche Mitglieder sind zur Hauptversammlung des Frauenvereins Tiengen gekommen. „Sie tun etwas in der Stadt und für die Stadt, Sie leisten Sozialarbeit, Sie haben ein gutes Miteinander“, lobte Oberbürgermeister Philipp Frank die Mitglieder und den Vorstand. Die Vorsitzende Cornelia Maier nahm die Gelegenheit wahr, um zu erwähnen, dass sie bei der nächsten Vorstandswahl in zwei Jahren nicht mehr antreten werde. „Macht euch schon einmal Gedanken über eine Nachfolgerin, der Verein soll ja fortgeführt werden und wir sind eine tolle Truppe“, wandte sie sich an die Mitglieder.

Über das vergangene Jahr berichtete Sabine Krähenbühl. 2022 haben einige Aktivitäten stattgefunden. So hätten sie die Heimbewohner des Josefshauses in Tiengen am Schmutzige Dunschtig besucht, die sich gefreut, mitgesungen und mitgeschunkelt hätten. Auch die Kaffeenachmittage im Mai und Herbst in den beiden Pflegeheimen seien wieder gut angekommen. Die Osteraktion für den Tafelladen in Waldshut hätte auch wieder stattgefunden. 100 Brotkörbchen, ein Glas Honig, eine Nussmischung und Kekse hätten sie dort abgegeben. Die Lebensmittelspende aus dem Erlös des Handwerkermarkts im September in Tiengen sei dankbar vom Tafelladen angenommen worden.

Der Begegnungsnachmittag im Mai habe ebenfalls wieder großen Anklang gefunden. „Die Begegnungsnachmittage machen einen Riesenspaß. Wir machen das so gerne. Es wird gespielt und geredet. Es darf jeder kommen, nicht nur Mitglieder“, merkte die Vorsitzende an. Teilgenommen hätten die Frauen auch an der interkulturellen Woche im September.

Bei der Weihnachtsaktion des Frauenvereins seien Obdachlose, zwei Awo-Wohngruppen, der Tafelladen und die beiden Pflegeheime in Tiengen bedacht worden. „Wir haben den Heimbewohnern tolle Geschenke gebracht“, sagte Cornelia Maier. Die Obdachlosen hätten Thermokissen, Gebäck und Saft bekommen, der Tafelladen Christstollen, Tee und Servietten. An die Bedürftigen und die Wohngruppen hätten sie Gutscheine und eine Geschenktüte verteilt. Aber auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz beim Frauenverein Tiengen. „Wir wollen zusammen etwas unternehmen und freuen uns, wenn der Bus voll ist mit fröhlichen Frauen“, kündigte Johanna Albrecht den diesjährigen Ausflug auf die Insel Reichenau an.