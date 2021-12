von Tina Prause

Frau Vorwalder, vor zwei Jahren haben Sie Ihr Amt in der Bürgergemeinschaft als Leiterin der Abteilung Jung und Alt niedergelegt. Nun sind Sie wieder in Amt und Würden. Warum?

Als ich damals mein Amt niedergelegt habe, hatte sich niemand gefunden, der die Aufgabe übernehmen wollte. Wir haben in der Zeit viele Bürger angesprochen. Ich glaube, es ist einfach ein sehr breit gefächertes Gebiet. Da ist es schwierig, jemanden zu finden, der sich für beides stark machen möchte. Ich habe also eigentlich immer im Hintergrund weitergemacht und nicht wirklich aufgehört, mich für Senioren und Schüler zu engagieren. Es ist mir unglaublich wichtig, dass es den Bereich auch zukünftig gibt. Die Entscheidung, die Aufgaben nun wieder offiziell zu übernehmen, ist also final nur ein logischer Schritt gewesen.

Welche Aufgaben gehören zu dem Bereich?

Ganz grob ist es erst mal das Miteinander. Jung und Alt sollen zusammengebracht werden und zu einer Belebung der Dorfgemeinschaft beitragen. Hieraus sind Dinge entstanden wie der Senioren-Mittagstisch, gemeinsames Nähen und Singen. Wir haben eine Line-Dance-Gruppe aufbauen können. Seit vielen Jahren sehr beliebt ist unsere Frühschwimmergruppe, die sich während der Freibadsaison jeden Morgen im Freibad Reckingen trifft, gemeinsam schwimmt und dann noch einen Kaffee trinkt. Dann haben wir noch viele tolle Projekte an den Schulen. In der Grundschule sind wir Teil des Schulobstprogramms. Wir bereiten mit Schülern das Obst und Gemüse für die Klassen vor. Wir sind Teil der Nachmittagsbetreuung, was unglaublich viel Freude für alle Beteiligten bringt. Weiter sind wir Lesepaten an der Grundschule und der Gemeinschaftsschule Rheintal am Standort Rheinheim und bieten Einzelförderung an. Je nach Möglichkeiten organisieren wir Kräuterwanderungen, Back- oder Themennachmittage. Das will ich alles wieder aufleben lassen, sobald es die pandemische Lage zulässt.

Zur Person Hildegard Vorwalder (75) leitete mehr als zehn Jahre den Kindergarten in Küssaberg-Rheinheim. Die Rentnerin ist seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv. Sie fing im Seniorenrat an und hat es sich später zur Aufgabe gemacht, Jung und Alt zusammenzubringen, was ihr sehr erfolgreich gelingt. Sie hat mit der Gründung der Bürgergemeinschaft den gleichnamigen Bereich als Leitung übernommen. Nach einer zweijährigen Pause hat sich Hildegard Vorwalder nun wieder offiziell den Aufgaben zur Verfügung gestellt.

Ist da nicht der Spagat zwischen den Ansprüchen der verschiedenen Generationen sehr groß?

Ja das stimmt, das ist ein Spagat. Aber ich habe festgestellt, wir haben das gut hinbekommen. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und das hat sich unheimlich bewährt. Schüler waren bereit, mal einen Kaffeenachmittag für die Senioren selbst zu gestalten und konnten so etwas für ihre Klassenkasse verdienen. Und die Gespräche zwischen den Senioren und den Jüngeren sind so wertvoll. Wir lernen, mit der Art der Jugendlichen umzugehen und sie sind nicht selten überrascht, was Senioren wissen und noch leisten können. Das schönste Lob ist, wenn man auf der Straße angesprochen wird von den Schülern und man merkt, dass man doch etwas für das soziale Miteinander geleistet hat.

Wie kann man das alles stemmen?

Das geht nur mit einem sehr gut funktionierenden Team und das habe ich! Wir vertrauen uns blind und unterstützen uns immer. Dafür bin ich unendlich dankbar. Ich könnte die ganzen Angebote und die Arbeit sonst zeitlich und kräftemäßig gar nicht schaffen. Wissen Sie, ich bin immer ein Teamplayer gewesen, arbeite gerne in einer Gruppe. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Wir sind uns schon immer einig gewesen bei der Aufgabenverteilung, auch das ist fantastisch. Besser geht es eigentlich gar nicht.

Ihre Gruppe ist seit vielen Jahren konstant, ganz entgegen dem Trend, dass immer weniger Menschen Zeit für ein solch intensives Ehrenamt haben. Wie erklären Sie sich das?

Wir haben alle die gleiche Einstellung zum Ehrenamt. Wir geben der Gemeinde gerne etwas zurück. Uns geht es ja gut hier in Küssaberg, und innerhalb der Gruppe verstehen wir uns wirklich blind. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei diesen tollen Menschen bedanken. Ich weiß, ich kann mich auf jeden Einzelnen verlassen. Das gilt aber auch umgedreht. Ich stehe genauso da. Wir lachen, wir können auch mal traurig sein. Dieses Miteinander ist etwas Wunderschönes. Ein ganz großes Dankeschön.

Unsere Mitarbeiterin Tina Prause hat Hildegard Vorwalder interviewt. | Bild: Tina Prause

Welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach das Ehrenamt in einer Gemeinde?

Einen recht großen Wert, würde ich sagen. Ohne Ehrenamt geht es fast nicht. Ich denke auch, die Gemeinde ist sehr dankbar. Man hört es ja immer wieder vom Bürgermeister und vom Gemeinderat. Es kommen auch viele Rückmeldungen von den Bürgern. Das ist etwas, was in Küssaberg wirklich sehr gut funktioniert vonseiten der Vereine. Wenn man sich die ganzen tollen Projekte in beispielsweise Reckingen oder Dangstetten ansieht. In jedem Ortsteil sind tolle Plätze entstanden, die wirklich nur mit dem Ehrenamt gestemmt werden konnten.

Finden Sie, dass die Arbeit für Senioren und die für die Jugend in Küssaberg im Gleichgewicht ist?

Prinzipiell sind natürlich die Kinder, die hier die Kindergärten und schulischen Einrichtungen besuchen, etwas mehr im Vorteil. Da ist die Beziehung zu der Gemeinde da. Schüler, die eine andere Schule besuchen, haben ja auch oft ein anderes soziales Umfeld, das spielt auch eine große Rolle. Hier kommen die Vereine ins Spiel, da wird auch wieder viel Bindung aufgebaut. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist im Gleichgewicht. Es gibt viele Angebote für alle Altersgruppen. Man muss sie nur nutzen.

Gibt es einen Moment, an den Sie sich immer wieder gerne erinnern?

Ja, an meine Kindergartenzeit in Rheinheim. Sie war geprägt von tollen Eltern, netten Mitarbeitern und einer guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Ich habe drei Bürgermeister als Chef gehabt und immer ein offenes Ohr gefunden. Worüber ich mich immer besonders freue ist, wenn ehemalige Kinder stolz ihre Nachkommen zeigen. Manchmal erkenne ich sie gar nicht gleich, man verändert sich ja doch mit der Zeit. Aber das Aha-Erlebnis ist dann immer schön.

Was macht Sie wütend?

Das ist einfach. Es ärgert mich, wie selbstverständlich wir die Umwelt betrachten, wie wenig sie geachtet wird. Ich finde regelmäßig bei meinen Spaziergängen Müll und sammle ihn dann auf. So etwas darf nicht sein. Das finde ich schlimm.

Beide Altersgruppen, die Sie umsorgen, sind massiv von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen. Wie haben Sie rückblickend die Zeit erlebt?

Wir waren eigentlich immer auf Abruf. Beispielsweise, wenn wir in der Grundschule gebraucht wurden für eine Einzelförderung in Mathe oder Lesen und es erlaubt war, haben wir das gemacht. Wir wollten auch die Lehrerinnen in der schwierigen Zeit unterstützen. Seitdem unsere Projekte wieder laufen dürfen, sind wir auch wieder regelmäßig da. Wir waren also final nicht so lange weg. Und bei den Senioren war es so, dass wir sofort, als es wieder möglich war, den Mittagstisch wiederbelebt haben. Wir haben immer Wert daraufgelegt, wenigstens bei den Geburtstagskindern zu gratulieren. Alles andere mussten und müssen wir noch zurückstellen. Aber wenn es soweit ist, sind wir wieder präsent.

Was hoffen Sie für die kommenden Wochen und Monate?

Ich glaube, dass wir im Frühjahr wieder alles wieder aufleben lassen können und dass wir in der Grundschule unsere Projekte weiterlaufen lassen können. Sobald alles offen ist, stehen wir auf der Matte. Wir sind so gerne direkt vor Ort. Auch bei der Seniorenarbeit wollen wir wieder voll durchstarten, so wie man es gewohnt war. Der Austausch muss wieder komplett stattfinden. Das merkt man auch am Mittagstisch und am Schwimmen. Hier war es ja teilweise möglich. Wir haben das so genossen und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder so wird, wie es war. Wir planen aktuell ganz vorsichtig schon mal einen Seniorennachmittag für das Frühjahr und hoffen, dass er stattfinden kann. Ich hoffe, dass es aufwärts geht.

Was macht Hildegard Vorwalder, wenn sie mal Freizeit hat?

Ich bin ganz viel in der Natur und bin glücklich, meine Familie im Haus zu haben. Mein Partner denkt erfreulicherweise auch so. Ich habe einen Hund, mit dem ich gerne spazieren gehe. Und was ich auch immer sehr genieße, ist in einem guten Restaurant oder Gasthaus essen zu gehen.