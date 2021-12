von Ursula Freudig

Frau Viecenz, bevor wir zu Ihren sportlichen Erfolgen kommen – was ist Westernreiten, wie entstand die Sportart?

Westernreiten ist im Vergleich zu Dressur oder Springen für die meisten eine eher unbekannte und in Europa auch noch relativ noch junge Sportart, die aber immer beliebter wird. Die Lektionen des Westernreitens sind von der Arbeitsweise der Cowboys mit ihren Rinderherden in Amerika abgeleitet. So muss sich zum Beispiel ein Westernreitpferd schnell umdrehen können, denn wäre es ein Ranchpferd, müsste es eine Rinderherde in Schach halten. Vom Typ her sind Westernreitpferde eher klein, sie haben rund 1,50 Meter Stockmaß, sie sind sehr muskulös, robust und trotzdem sehr wendig und schnell. Charakterlich sind sie ausgeglichen, brav und lassen sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen.

Worauf kommt es beim Westernreiten an?

Westernreiten ist eine Impulsreitweise. Das bedeutet, dass ich dem Pferd nicht fortlaufend Anweisungen gebe wie beispielsweise bei der Dressur, sondern nach einem Impuls macht das Pferd eine bestimmte Sache, zum Beispiel schnell galoppieren, langsam Traben oder sich drehen. Es hört erst auf, wenn ein neuer Impuls erfolgt. Das heißt, das Pferd muss mitdenken, weil ihm nicht fortwährend signalisiert wird, was es machen soll. Das setzt viel Training und Vertrauen voraus. Die Impulse kommen hauptsächlich über Gewichtsverlagerungen und die Schenkel des Reiters. Im Vergleich zum klassischen Reiten kommt wenig über die Zügel, das sieht man auch daran, dass beim Westernreiten am langen Zügel und einhändig geritten wird. Die Impulse sind im Idealfall kaum sichtbar. Die Kommunikation zwischen Pferd und Reiter ist ganz leicht und fein. Das gilt für alle Westernreit-Disziplinen.

Weilheim Reiten wie im Wilden Westen: Ein Besuch im Pferdestall mit der Landesmeisterin im Westernreiten Das könnte Sie auch interessieren

Ich habe ein Video auf Youtube gesehen, die dortige Vorführung einer Westernreiterin hat mich schon etwas an Dressur erinnert, was ist der Unterschied?

Manches erinnert an Dressur, aber der Ursprung der Übungen ist wie gesagt ein ganz anderer. Die Bewegungen des Pferdes beim Westernreiten gehen auf die Anforderungen des Pferdes bei der Arbeit der Cowboys zurück, sie sind grundsätzlich lässiger und entsprechen mehr der natürlichen Haltung des Pferdes. Das sieht man gut an der Halshaltung des Pferdes, welche mehr nach unten gerichtet ist als bei der Dressur.

Die Siegerehrung: Annika Viecenz auf Pferd Ricky holt bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften im Westernreiten in zwei Disziplinen Gold. | Bild: LUXCOMPANY

Sie haben auf UA Deedocs Quixote, kurz Ricky genannt, Ihre Medaillen geholt – ist er ein typisches Westernreitpferd?

Ja, Ricky ist ein typisches American Quarter Horse, er ist brav und gelassen. Der Name Quarter deshalb, weil sie bei den Viertelmeilenrennen in den USA die schnellsten Pferde sind. Noch heute sind viele Quarter Horses Ranchpferde, die den Cowboys auf ihren Rinderfarmen helfen. Ricky ist seit 2007 in meiner Familie und mit seinen 22 Jahren ein sehr erfahrenes Pferd, das ich schon sehr lange trainiere und auf das man sich verlassen kann. Die Verbindung ist sehr tief.

Kamen Sie über Ihre Mutter zum Westernreiten?

Ja, meine Mutter ist damals, wie heute auch, in ihrer Freizeit Western geritten und hatte ein Westernpferd als ich auf die Welt kam. Auf Ricky habe ich dann später reiten gelernt. Er war schon ausgebildet, als ihn meine Mutter gekauft hat. Anfangs hat Ricky mir Sachen beigebracht, irgendwann hat er dann von mir gelernt. Ich habe Westernreiten lange nur so für mich betrieben und war nur ab und zu zum Training auf dem Platz. Erst vor rund vier Jahren bin ich erste Turniere geritten, anfangs in Baden-Württemberg, seit einer Saison auch überregionaler.

Zur Person Annika Viecenz (19), geboren in Baden, wuchs in Gaiß auf. Sie machte am Kolleg St. Blasien Abitur und studiert aktuell in Aachen International Business. Im September dieses Jahr wurde sie zweifache Deutsche Jungendmeisterin in den Westernreitsport-Disziplinen „Western Riding“ und „Superhorse“ in Kreuth in Bayern. Sie ist zusätzlich mit einer Silbermedaille dekoriert und mit dem Fairness Award 2021 ausgezeichnet worden, der von Fachjournalisten für besonders fairen Umgang mit dem Pferd verliehen wird. Eines ihrer Pferde steht über die Wintermonate auf dem Falkenhof in Schnörringen, ansonsten sind sie in Aachen untergebracht. Neben dem Westernreiten ist Joggen ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigung.

Und jetzt gleich zweifache Deutsche Jugendmeisterin, hätten Sie das vor den Meisterschaften für möglich gehalten?

Dass ich nach vier Jahren bereits so erfolgreich bin, war total überraschend für mich und ich habe nach den Siegen auch erst einmal ein paar Freudentränen geweint und bin natürlich stolz. Die Titel sind ein Wahnsinns-Sprung für mich und haben mir gezeigt, dass ich im Training alles richtig gemacht habe. Allein die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft nach vorherigen Turniersiegen und dem Landesmeistertitel 2020 waren für mich schon ein großer Erfolg. Ich denke, das war der Schlüssel: Ich hatte schon so viel erreicht, dass ich nichts zu verlieren hatte. Ich war völlig ruhig und spürte keinen Leistungsdruck, ich bin einfach mit den Nerven cool geblieben. Das Mentale ist beim Pferdesport sehr wichtig. Man muss selbst Ruhe ausstrahlen, die man dann ans Pferd weitergibt. Es funktioniert nur, wenn beide konzentriert, ruhig und entspannt sind und man wirklich ein Team ist.

Annika Viecenz (links) unterhält sich mit unserer Mitarbeiterin Ursula Freudig über das Westernreiten und die zwei Meistertitel, die sie kürzlich geholt | Bild: Privat

Sie waren in zwei Westernreit-Disziplinen die Beste, was waren das für welche?

Ich habe in den Disziplinen Western Riding und Superhorse gewonnen. Bei der Disziplin Western Riding kommt es auf die Qualität und Präzision von Galoppwechseln am langen Zügel an, eine der anspruchsvollsten Lektionen für ein Pferd. Bei der Disziplin Superhorse kommt es auf die Vielseitigkeit von Pferd und Reiter an, weil Lektionen aus vier Disziplinen zu bewältigen sind. Deshalb ist auch das eine äußerst schwierige Disziplin, die viel Training benötigt.

Hat sich durch die Meistertitel etwas in Ihrem Leben verändert?

Es war unmittelbar nach den Siegen schon viel los, ich war für alle eine Überraschungssiegerin, niemand hatte mit mir gerechnet. Meine Eltern waren zuhause und haben über den Livestream zugeschaut und viele Freunde haben mich vor Ort unterstützt. Ich habe viele Glückwunsche aus der Reiterwelt bekommen, Interviews gegeben und Fotos wurden gemacht. Viele haben sich mit mir gefreut. Manchmal kommt mir der Erfolg noch immer etwas surreal vor. Im Grunde geht mein Leben normal weiter. Ich bin jetzt zwar Deutsche Jugendmeisterin, aber im Umgang mit dem Pferd hat sich nichts geändert und was soll ich auch schon ändern, meine Leidenschaft für Pferde bleibt unverändert.

Hochrhein/Waldshut-Tiengen Fundtiere, Schutzgebühren und Finanzen: Einblicke in die Aufgaben eines Tierheims Das könnte Sie auch interessieren

Wie würden Sie denn Ihre Trainingsmethode beschreiben?

Ich trainiere immer mit Spaß und nie mit Verbissenheit. Das Pferd und ich müssen Spaß haben. Ein geschultes Auge sieht sofort, ob die Verbindung zwischen Pferd und Reiter mehr auf Zwang als auf einem Miteinander beruht, an dem Beide ihre Freude habe. Ich trainiere während der Turniersaison jeden Tag 45 Minuten bis eine Stunde und biete dabei meinem Pferd viel Abwechslung. Ich sehe in meinen Pferden nicht nur ein einfaches Tier, sondern ihren Charakter und ihre Persönlichkeit. Man muss fair und liebevoll mit dem Pferd umgehen und trotzdem konsequent sein und ihm seine Grenzen zeigen. Es kommt immer auf Teamwork an.

Sie sprechen jetzt von Pferden – trainieren Sie außer Ricky noch ein anderes Pferd?

Ja, Ricky ist mit seinen 22 Jahren nicht mehr der Jüngste und wird nicht mehr mit auf Turniere gehen. Er hat mit diesen beiden Meistertiteln alles für mich getan. Wir werden ihn verwöhnen, weiter ausreiten und ich werde ihn auch noch trainieren, aber nicht mehr für den Turniersport. Deshalb trainiere ist seit Jahresbeginn Despacito Whiz, kurz Charley. Er ist ein junges Quarter Horse und hat schon erste Turniererfahrungen mit mir gesammelt und sich sehr gut gehalten.

Welche Ziele und Wünsche haben Sie für die kommenden Jahre?

Ich werde nächstes Jahr viel mit meinem Studium zu tun haben, aber auf jedem Fall dem Westernreiten als Freizeitbeschäftigung treu bleiben. Ich will Charley langsam und ohne Druck und Erwartungen an den Turniersport heranführen. Die Ausbildung eines Pferdes erfordert viel Zeit und Geduld, aber man bekommt vom Pferd alles doppelt zurück. Allgemein wünsche ich mir, dass das Westernreiten auch in unserer Gegend mehr Aufmerksamkeit bekommt. Zu Turnieren muss man leider weiter weg fahren, dabei ist Westernreiten ein faszinierender und anspruchsvoller Sport, der von vielen mit Lagerfeuerromantik und Country Musik verbunden wird.