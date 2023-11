Gurtweil – Der Förderverein des SV Gurtweil hat sich zur Hauptversammlung getroffen. Der Vorsitzende Thomas Schmid begrüßte ein Drittel der 33 Mitglieder, darunter den SVG-Ehrenvorsitzenden Bernhard Scheuble, und fasste mit ihnen etliche Beschlüsse. Zunächst hielt er einen kurzen Jahresrückblick, der vor allem die Fördermaßnahmen für die SVG-Jugendabteilung und für den Sportverein Gurtweil in Erinnerung brachte.

Die Vorstandswahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Thomas Schmid (Wiederwahl), stellvertretender Vorsitzender Joachim Bardon (Neuwahl), Kassierer Tobias Scheuble (Wiederwahl), Schriftführer Alfred Scheuble (Wiederwahl), Beisitzer Manfred Steinhübl und Gerhard Hentzel (Wiederwahl) und Kassenprüfer Hans-Dieter Ziegler und Franz Gamp (Neuwahl).

In der nächsten Saison wird die Jugendarbeit mit etwas mehr als 1600 Euro bezuschusst. Weitere Fördergelder sollen für den Hauptverein bereitgestellt werden, sobald die konkreten Anträge vorliegen. Es sei zu erwarten, so der Vorsitzende, dass für die Finanzierung der Rasenbewässerung, für die Beseitigung eines Wasserschadens am Vereinsheim und für die Sportplatzpflege Anträge gestellt werden. Zu gegebener Zeit werde der Vorstand die Kofinanzierung beraten und beschließen.

Eine Diskussion entstand, weil künftig laut Vorgabe des Landratsamts der Rasenplatz nicht mehr mit Wasser aus der Schlücht gegossen werden darf. Dadurch entstehen hohe Kosten für den Verein. Im zurückliegenden Sommer musste er allein für Leitungswasser 9000 Euro bezahlen. Im Kontakt mit der Stadt versucht der SVG-Vorstand, bis spätestens zum Sommer 2024 eine verträgliche und einvernehmliche Lösung zu finden.

Außerdem wurde in der Versammlung die geringe Besucherzahl aus Gurtweil bei den Spielen der beiden Aktivmannschaften der Spielgemeinschaft Weilheim/Gurtweil angesprochen. Die SVG-Vorstandsmitglieder Sarina Genswein und Tobias Scheuble beteuerten, dass die Zusammenarbeit mit dem Vorstand aus Weilheim sehr kooperativ und auf Augenhöhe erfolge. Für die nächste Saison werde man anstreben, dass mehrere Spiele, vor allem die der zweiten Mannschaft, in Gurtweil stattfinden, um den Zugang für die Gurtweiler Fans zu erleichtern.