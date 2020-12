Für Flugzeugfans war es stets eine besondere Attraktion: Wenn zum winterlichen Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos die Air Force One des US-Präsidenten über Zürich-Kloten einschwebte, klickten auf der Besucherterrasse die Kameras. Zuletzt bestand die Gelegenheit im Januar 2020, als Donald Trump mit dem Jumbo-Jet 30 Kilometer Luftlinie von Waldshut entfernt landete. Nächsten Monat indessen wird in Kloten keine US-Präsidentenmaschine zu sehen sein. Denn zum einen wäre fraglich gewesen, ob Joe Biden, dessen Amtseinführung als neuer US-Staatschef für den 20. Januar angesetzt ist, schon wenige Tage darauf in die Schweiz gedüst wäre. Vor allem jedoch haben die Veranstalter den Eidgenossen den hochkarätigen Anlass, der für 26. bis 29. Januar geplant war, erst einmal entzogen.

Hintergrund ist der lässige Umgang der Schweiz mit der Corona-Krise, der für eskalierende Fallzahlen gesorgt hat. Warum die Nachbarn bislang rigorosere Regelungen scheuten, dazu hat der Schweizer SVP-Finanzminister Ueli Maurer sich in einem Radio-Interview unverblümt geäußert: „Wir sind bewusst ein gewisses Risiko eingegangen, weil wir eine Güterabwägung gemacht haben.“ Doch die Wirtschaft, die da geschont werden soll, leidet laut Ansicht mancher Experten in der Corona-Krise auch so, weil die Konsumbereitschaft sinkt – allerdings seien ohne Lockdown die Erkrankungen gravierender. Mit der Absage des ebenso prestigeträchtigen wie lukrativen Weltwirtschaftsgipfels hat der Finanzminister jetzt ein spezielles Beispiel für die Wechselwirkungen zwischen Gesundheitsschutz und Ökonomie erhalten. Das Treffen soll nun vom 13. bis 16. Mai in Singapur stattfinden – erst einmal ausnahmsweise. Doch schon kursieren Befürchtungen, die Schweiz könne die Ausrichtung ganz verlieren. Dann würde die Air Force One wohl deutlich seltener in Kloten zu sehen sein. Aber es gibt ja genug andere aviatische Glanzstücke zu fotografieren. Erst vergangenes Jahr etwa gab sich die russische Transportmaschine Antonov 124 Ruslan die Ehre, laut der Fachzeitschrift Flugrevue das fünftgrößte Flugzeug der Welt.