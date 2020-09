Bekommt man vom Finanzamt eigentlich auch mal etwas geschenkt? Zwar erhalten viele Menschen jährlich teils beachtliche Einkommensteuer-Erstattungen. Doch auch wenn eine solche Zahlung wie ein schönes Präsent erscheinen mag, so handelt es sich ja lediglich um einen Betrag, der davor zu viel entrichtet wurde. Und wenn die Behörde sich verrechnet hat und versehentlich mehr überweist, ist der Begriff Geschenk ebenfalls unangebracht – wer einen solchen unerwarteten Geldschatz behalten möchte, begibt sich nämlich auf vermintes Gebiet.

Doch wer zum Beispiel das Kundencenter der Steuerbehörde in Tiengen aufsucht, findet tatsächlich eine zwar bescheidene, aber nette Gratisleistung vor. An einem der Kundenschalter findet sich ein Aushang mit Bezug auf die allgegenwärtigen Hygienevorschriften zum Schutz vor dem Coronavirus: „Wir schenken Ihnen gern ein Lächeln und verzichten auf das Händeschütteln.“ Ob sich wiederum bei jedem Bürger mit Blick auf den vom Finanzamt verschickten Steuerbescheid ein freudiger Gesichtsausdruck zeigt, dürfte je nach Ergebnis individuell verschieden sein. Wer etwa Kurzarbeitergeld bezieht, so wie derzeit wegen der Corona-Krise, muss nach aktuellen Berichten mit Nachzahlungen rechnen. Neben dem Lächeln gibt es übrigens beim Finanzamt doch noch eine Sachleistung umsonst: Wer seine Erklärung nach alter Tradition von Hand auf Papier ausfüllt, kann sich die Vordrucke gratis abholen.