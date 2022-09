von Jannic Hofmuth

Wer in der Woche vom fünften bis neunten September einen Blick in die Tiengener 1-2-3-Halle wirft, der wird Zeuge einer Gesellschaftsordnung, wie sie dem ein oder anderen zunächst an William Goldings „Herr der Fliegen“ erinnern mag. Denn „in Fezitty regieren die Kinder ganz allein“, wie Fezitty-Projektleiter Onur Harbelioglu erzählt.

Oberste Regierungsgewalt in Fezitty haben der Bürgermeister und die Bürgermeisterin, die bei der täglichen Bürgerversammlung gewählt werden. Bei logistischen Problemen steht Onur Harbelioglu (rechts im Bild) mit Rat und Tat zur Seite. | Bild: Jannic Hofmuth

„Die Kinder sind in Fezitty die Bürger und wir Betreuer die Rentner“, erklärt Harbelioglu und weiter: „Es gibt täglich zwei Schichten, in denen sich die Kinder in Form von Workshops betätigen und dafür bekommen sie Walties.“ Walties sei die Währung in Fezitty, erklärt er, während er ein paar von den Papierscheinen zeigt.

Fezitty-Hauptstadt der Kinder Beim Ferienprogramm von Fezitty werden die Kinder spielerisch an demokratische Prozesse, soziales Zusammenleben und finanzielle Problematiken herangeführt. In Workshops wie der Kreativwerkstatt, der Post, beim Erste-Hilfe-Zelt und vielem mehr können die Kinder verschiedene Berufe erfahren. Nach zwei Jahren Coronapause konnte die Veranstaltung 2022 wieder stattfinden. Teilgenommen haben 70 Kinder die in einer ganztägigen Betreuung von 17 Betreuern beaufsichtigt wurden. Organisiert wurde die Ferienbetreuung vom Kinder- und Jugendreferat Waldshut-Tiengen, insbesondere von Laura Zimmermann und Onur Harbelioglu.

Zu Beginn jeder Schicht müssen sich die kleinen Fezitty-Bürger beim Arbeitsamt anmelden. | Bild: Jannic Hofmuth

Es gibt verschiedenste Workshops, in denen die Kinder sich ihr Geld verdienen können. Jeder darf sich selbst aussuchen, welchen Beruf er heute ergreifen will.

Video: Jannic Hofmuth

In der Kreativwerkstatt können die Kinder sich mit fleißigem Werkeln und Basteln Walties, das Geld in Fezitty, verdienen. | Bild: Jannic Hofmuth

Einen Teil ihres Lohns müssten die Kinder allerdings als Steuern abgeben, so Harbelioglu. Den Rest könne jedes Kind nach freiem Willen beispielsweise im Fez-Shop für Snacks, für das breite Sportangebot des Fezitty-Fitnessstudios ausgeben oder aber sparen.

Video: Jannic Hofmuth

Auf der Bank von Fezitty hat jedes Kind sein eigenes Sparkonto. | Bild: Jannic Hofmuth

Von Gummibärchen bis Coca-Cola gibt es beim Fez-Shop alles, was das Herz begehrt. | Bild: Jannic Hofmuth

„Wir wollen den Kindern auf spielerische Art einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld vermitteln und ganz nebenbei fördert das Zusammenleben in Fezitty die soziale Kompetenz“, sagt Projektleiter Harbelioglu.

Video: Jannic Hofmuth

Da ein mündiger Bürger auf eine seriöse Berichterstattung angewiesen ist, gibt es in Fezitty auch eine eigene Presse.

Marie Klocke nutzt ihre Reichweite, um mittels Pressedurchsage auf den vermissten Geldbeutel eines ihrer Mitbürger aufmerksam zu machen. | Bild: Jannic Hofmuth

In der Fezitty-Zeitung werden täglich aktuelle Themen behandelt, wie zum Beispiel der Tortenwettbewerb. | Bild: Jannic Hofmuth

Am Ende jeder Schicht dürfen sich alle Fezitty-Bürger ihren Lohn bei der Bank abholen.

Die Postbeamten von Fezitty holen sich ihren Lohn ab. | Bild: Jannic Hofmuth

Den Abschluss der Veranstaltung markiert die tägliche Bürgerversammlung, bei der der Bürgermeister und die Bürgermeisterin für den nächsten Tag gewählt werden und über Steuersenkungen, Preiserhöhungen und Lohnkürzungen abgestimmt wird.

Waldshut-Tiengen Ferien zu Hause? Kein Problem, denn beim Ferienprogramm Fez ist einiges los Das könnte Sie auch interessieren

Während der Stimmenauswertung für die Bürgermeisterwahl sorgt die Fun Factory für Unterhaltung.

Die Mitglieder der Fun Factory machen sich intensive Gedanken über ihr Unterhaltungsprogramm. | Bild: Jannic Hofmuth

Beim Theaterstück, das sich die Fun Factory am Mittwoch ausgedacht hat, war höchste Spannung geboten. Denn die zwei Hauptdarsteller gerieten in einen hitzigen Streit, der sich jedoch schlussendlich mit gegenseitiger Einsicht lösen ließ und ein überraschendes Ende offenbarte.

Die beiden Fun-Factory-Schauspieler Maxmilian Adelbert und Hazim Aljamle liefern hollywood-reife Actionszenen und sorgen bei ihren Mitbürgern für glänzende Unterhaltung. | Bild: Jannic Hofmuth

Und im Gegensatz zu Willam Goldings „Herr der Fliegen“ endet ein Tag bei Fezitty mit einem Happy End, denn alle Kinder gehen mit einem Lächeln nach Hause.