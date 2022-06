Im vergangenen Sommer feierte Fez – kurz für Ferien zu Hause – sein 40-jähriges Bestehen mit einem Kreativwettbewerb. Nun kehrt das Betreuungsangebot der Stadt Waldshut-Tiengen für Kinder und Jugendliche während der Sommerferien nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen mit vollem Programm zurück. Anmeldungen sind ab Montag, 20. Juni 2022, im Internet möglich.

„In diesem Sommer wird Altbewährtes gemischt mit guten Erfahrungen aus der Pandemiezeit und auch mit ganz neuen Ideen“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung über das Ferienprogramm. So wird beispielsweise Ruben König, Vorsitzender des Zirkus‘ Zebrasco und Lehrer am Klettgau-Gymnasium Tiengen, mit seinem Team die Zirkuswoche vom 15. bis 19. August gestalten. Kinder von sieben bis 13 Jahren können sich dabei als Artisten ausprobieren.

Hier können Eltern ihre Kinder anmelden Für alle Angebote des städtischen Ferienprogramms ist eine Anmeldung im Internet erforderlich. Die Webseite ist ab dem 20. Juni frei geschalten. Bei technischen Schwierigkeiten hilft Martina Gallinger unter der Telefonnummer 07751/83 31 40.

Im Anschluss folgen vom 22. August bis 2. September zwei Wochen Fez. Dieses findet neu wochenweise als Ganztagesangebote von 8.30 bis 16.30 Uhr statt, nicht mehr als einzeln buchbare kurze Veranstaltung.

„In der Pandemie hat sich gezeigt, dass es für viele Eltern sehr entgegenkommend ist, wenn die Kinder ganztags betreut sind. Oft war es eher mühsam, die Kinder zu einzelnen Angeboten, die über den Tag verteilt sind, zu fahren, und sich um die Betreuung dazwischen zu kümmern“, erklärt Laura Zimmermann vom Kinder- und Jugendreferat der Stadt, die das Ferienprogramm in diesem Jahr federführend betreut.

Kinder- und Jugendreferat sucht Betreuer Für alle Angebote werden noch motivierte und interessierte Betreuer ab 16 Jahren gesucht. Neben einer fachlicher Anleitung gibt es einen sogenannten Quali-Pass und eine Aufwandsentschädigung, teilt das Kinder- und Jugendreferat mit. Informationen hierzu erteilt Laura Zimmermann unter Telefon 07751/83 32 35 sowie per E-Mail (lzimmermann@waldshut-tiengen.de). Weitere Infos gibt es im Internet

Das sogenannte Basislager der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Betreuer befindet sich in der 123-Halle in Tiengen. Hier wird unter anderem auch vom 5. bis 9. September die Kinderstadt „Fezitty“ aufgebaut. Wegen Corona musste dieser Programmpunkt in den vergangenen beiden Jahren ausfallen.

„Die Kinder schlüpfen hier in verschiedene Berufsrollen und bauen ihre eigene Kinderstadt auf: mit eigenem Bürgermeisteramt, mit Restaurant, Frisör, Florist, Nagelstudio, Massagezentrum, einer Pressestelle und allem, was den Kindern noch so einfällt“, kündigt die Verwaltung Fezitty an.