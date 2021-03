von SK

Wegen eines Erdrutsches war die Feuerwehr am Mittwochabend an der B 34 im Bereich Liedermatte am westlichen Ortsausgang von Waldshut im Einsatz. Nach Baggerarbeiten hatte sich laut Polizeibericht gegen 19 Uhr eine größere Menge Erde und Steine am Hang gelöst und war in Richtung der angrenzenden Bundesstraße gerutscht. Während des Einsatzes kam die Erde ein zweites Mal in Bewegung. Nach Begutachtung durch die Feuerwehr und einen Fachmann konnte dann aber Entwarnung gegeben werden. Auf der B 34 kam es wegen der dort stehenden Einsatzfahrzeuge zu Verkehrsbehinderungen.