Zumindest von außen gestaltet sich die Situation seit einigen Wochen fast unverändert: Die Vollendung der Feuerwehr-Kita lässt weiter auf sich warten. Schon jetzt ist klar: Die eigentlich für Pfingsten geplante Eröffnungsfeier wird um drei Wochen verschoben. Aber es gibt auch positive Nachrichten, vor allem aus personeller Hinsicht.

Wie gehen die Arbeiten voran und was ist noch alles zu tun?

Wie Hochbauamtsleiterin Carmen Urban auf Nachfrage unserer Zeitung darstellt, wären die verbleibenden Arbeiten eigentlich überschaubar, wäre die Witterung etwas besser: „Um die Fassade fertigstellen zu können fehlt der Putz, welcher wegen den seit Wochen anhaltenden tiefen Temperaturen vor allem in den Nächten nicht beendet werden kann.“

Sobald sich die Lage verbessert, könne es weitergehen, so Urban. Danach werden die Lamellen im Obergeschoss wieder montiert. Die Lamellenfassade im Erdgeschoss, neben dem Kindergarten-Eingang sei auf Mitte April geplant. Hier müssten erst die Umgebungsarbeiten abgeschlossen werden.

Ende April sollen auch noch die restlichen Tore eingebaut werden. Bis Ende März sollen die Arbeiten an der Außenanlage abgeschlossen sein. Die Grundleitungen seien bereits verlegt worden, die Asphaltarbeiten wurden auf eine wärmere Phase geplant. Ebenso fehlten noch kleinere Flächen der abgehängten Trockenbaudecken. „Die Spachtelarbeiten sind bei den nächtlichen Minustemperaturen auch nicht möglich“, bedauert Urban.

Wie sieht es zwischenzeitlich im Innern aus?

Im Innenbereich der Kita seien vor allem noch kleinere Arbeiten im Gange, speziell in den Bereichen Elektronik und Holzbau. „Einige Möbel lassen aufgrund von Lieferengpässen noch auf sich warten“, so Urban weiter. Das sollte sich aber in den nächsten Tagen erledigt haben.

Der Feuerwehr fehlten indes noch Kleinigkeiten. Außerdem werde es noch Anpassungen geben, die sich nachträglich als sinnvoll ergeben hätte.

Ende April sollte der Bau abgeschlossen sein – bleibt es dabei?

Gebe es keine unvorhergesehenen Überraschungen oder sonstige Zwischenfälle, kann der im Spätherbst ausgegebenen Zeitplan nun tatsächlich eingehalten werden: Ende April sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Auch die Feuerwehr soll dann ihr neues Domizil beziehen können, so Urban weiter.

Die Eröffnungsfeier sei dennoch verschoben – von Pfingsten auf voraussichtlich Mitte Juni, wie Jacqueline Scheuch vom Sekretariat des Oberbürgermeisters darstellt. Vorgesehen sei ein offizieller Festakt zu Beginn der Veranstaltung. Danach werde es ein buntes Programm für alle Besucher geben.

Wie entwickelt sich die Lage bei der Suche nach Erzieherinnen?

Hier gibt es seitens der Sachgebietsleiterin für Schulen und Kindergärten bei der Stadt, Stephanie Meyer, sehr positive Nachrichten: „Wir haben genügend Personal für den Vollbetrieb einstellen können. Die neuesten Mitarbeiterinnen beginnen zum 1. April und 1. Juni dieses Jahres in der Kita, dann ist das Team vollzählig.“

Insgesamt seien dann zehn Fachkräfte inklusive Leitung mit einem gesamten Stellenumfang von etwa 8 Vollzeitstellen und eine Auszubildende in der Kita beschäftigt. Zudem wurden bereits zu Beginn auch ein Koch und Hauswirtschaftskraft eingestellt.