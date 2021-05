von sk

Zu zwei Einsätzen kam es am Freitag, 21. Mai, wegen eines Feuers in einem Lichtschacht eines Einkaufsmarktes in Tiengen. Gegen 13 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zum ersten Mal aus. In einen Lüftungsschacht war laut Polizeibericht diverser Müll in Brand geraten, vermutlich durch eine weggeworfene Zigarettenkippe.

Durch den Schacht zog der Rauch ins Gebäude. Kunden, Angestellte und Bewohner hatten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude bereits verlassen. Das Feuer ging von alleine aus. Sach- oder Personenschaden entstand keiner.

Kurz nach 20 Uhr kam es zum zweiten Einsatz. Wieder brannte es im Luftschacht. Ein 45 Jahre alter Mann steht im Verdacht, dieses Feuer verursacht zu haben. Dieser war auch bereits beim ersten Einsatz aufgefallen.