Muss die Feuerwehr ausrücken, geht es in der Regel schnell zu. Wenn der Alarm ertönt, lassen Bankangestellte, die ehrenamtlich ihren Dienst für die Gemeinschaft versehen, schon mal bei der Arbeit alles stehen und liegen, um zur Feuerwache zu rennen. Oder Familienväter werden vom heimischen Mittagstisch, den Suppenlöffel noch in der Hand, zum Einsatz gerufen. Denn bei einem Einsatz zählt jede Minute. Egal, ob die Kameraden zu einem Brand oder einem Verkehrsunfall gerufen werden.

Deutlich ruhiger ging es für die Feuerwehr am Mittwochvormittag in der Waldshuter Altstadt zu. Ohne eine Spur von Hektik fuhren einige Mitglieder in der Amthausstraße die Drehleiter zum Dach des eigenen Gerätehauses aus. Was war passiert? Hatte sich eine Katze – nicht auf das heiße Blechdach, sondern auf das braune Ziegeldach – verirrt? Oder musste eine verletzte Taube, die sich häufig mit ihren gefiederten Artgenossen auf den Schindeln tummelt, gerettet werden?

Die Drehleiter hilft der Feuerwehr beim Säubern der Dachrinne. | Bild: Juliane Schlichter

Weder noch. „Wir machen die Dachrinne sauber“, antwortete der Feuerwehrmann, der die Drehleiter bediente, auf die Frage der Reporterin nach der Ursache für den schwindelerregenden Einsatz. Wie bei jedem anderem Gebäude müssen auch beim Waldshuter Gerätehaus, das Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet wurde, regelmäßig Blätter und anderer Unrat aus der Regenrinne entfernt werden.

Im Gegensatz zu Privatpersonen, die sich entweder eine richtig lange Leiter besorgen müssen oder gleich eine Firma mit der Arbeit beauftragen, besitzt die Feuerwehr mit der Drehleiter selbst das passende Gerät. Praktischer geht‘s nicht.