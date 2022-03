Sarah und Manuel Werne sind begeistert vom Quartierskonzept der Gemeinde Lauchringen. „Der Riedpark ist ein herausragendes und visionäres Stück Stadtentwicklung. Ruhig und dennoch zentral gelegen, bietet es neuen Wohnraum in einem attraktiven Umfeld mit einer tollen Infrastruktur für alle Generationen. Gemeinschaftsflächen und Einrichtungen nehmen die Anonymität und bringen die Menschen zusammen“, zeigt sich Manuel Werne begeistert. Seine Schwester Sarah bekräftigt: „Ein rundum durchdachtes und gelungenes Projekt. Es war für uns eine tolle Erfahrung und wir freuen uns, dass wir ein Stück zu diesem gelungenen Konzept beitragen konnten.“ „Nicht nur die Nachfrage nach weiterem Wohnraum, sondern auch die gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister Thomas Schäuble und der Verwaltung der Gemeinde Lauchringen hat uns nicht lange zögern lassen, nach dem Riedpark Quartett auch noch das Riedpark Duett zu realisieren“, ergänzt Manuel Werne. Mit 61 von insgesamt 220 erstellten Wohnungen hat so die Firma Werne einen beträchtlichen Anteil zu der Entwicklung des Riedparks beigetragen.

Anfang April wird die letzte Wohnung im Riedpark-Duett bezogen. Die Bewohner können sich dann bereits schon über eine komplett fertiggestellte Außenanlage freuen. „So mancher Interessent, der beim Riedpark Quartett nicht zum Zuge gekommen ist, hat sich in Geduld geübt, um später im Riedpark Duett eine Wohnung zu kaufen.“, so Sarah Werne. Durch den frühen Kontakt mit möglichen Interessenten konnten die Mitarbeiter der Werne Wohnbau und Immobilien den Bedarf analysieren und individuelle Wünsche ermitteln. „Dabei wurde klar, dass die Nachfrage nach kleineren Wohnungen im Riedpark gerade stark war“, verrät Manuel Werne. Daraufhin wurde ein höherer Anteil an Zwei-Zimmer-Wohnungen in den beiden Neubauten berücksichtigt. So konnten bereits mehr als 50 Prozent der Wohnungen im Riedpark Duett vor Spatenstich verkauft werden.

Lauchringen (sho) Das Riedpark-Duett wurde vom Tiengener Architekt Thomas Oeldenberger geplant und mit regionalen Handwerksbetrieben in Eigenregie der Firma Werne realisiert. Coronabedingt hat sich die Bauzeit um wenige Wochen verlängert, doch insgesamt zeigt sich Manuel Werne sehr zufrieden. „Wir wurden durch Infektionsgeschehen und Lieferengpässe ein wenig ausgebremst, sind aber insgesamt gut durch die Pandemie gekommen. Profitiert haben wir auch davon, dass wir in einem eigenen großen Lager viele Baumaterialien selbst vorrätig hatten.“

Lauchringen – Mit dem Riedpark Duett vollendet die Firma Werne Wohnbau und Immobilien ein weiteres erfolgreiches Kapitel in der Baugeschichte des Lauchringer Quartiers. Im Jahr 2019 wurde mit dem Riedpark Quartett der erste Bauabschnitt mit vier Häusern fertiggestellt, jetzt präsentiert sich in direkter Nachbarschaft das Riedpark Duett mit zwei weiteren modernen Neubauten. Es sind 27 Wohneinheiten mit Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen entstanden. Hier wurden die Visionen von einem zukunftsorientierten, innovativen Quartier und einem modernen, attraktiven Gebäudekonzept gekonnt vereint. Diese Symbiose bietet den Bewohnern komfortables Wohnen mit hohem Wohlfühlcharakter. Die Wohnungen mit einer Größe von 56 bis 131 Quadratmetern bieten von der kompakten Single-Wohnung über das schicke Familienheim bis hin zu großzügigen Dachgeschosswohnungen für jedes Lebensmodell den passenden Raum. Die helle Tiefgarage verbindet die beiden Häuser unterirdisch und bietet 33 Stellplätze mit einer komfortablen Größe.

Eine ansprechende und qualitative Bauweise, welche zur Firmenphilosophie von Werne gehört, aber auch die Liebe zum Detail machen den Charme und die Wohnqualität der Neubauwohnungen aus. „Wir planen und bauen immer mit Blick auf Komfort und Wohlbefinden und sind erst zufrieden, wenn es uns so gut gefällt, dass wir auch selbst gerne einziehen würden“, erklären die Geschwister Sarah und Manuel Werne. So gehören zum Standard jeder Wohnung neben einem durchdachten Grundriss auch große Glaselemente, eine Terrasse oder ein großzügiger Balkon sowie breite Stellplätze in einer hellen Tiefgarage. Da die Wohnungen in der Regel sehr früh verkauft sind, kann der Kunde seine Immobilie nach seinen eigenen Wünschen gestalten. Am Sitz der Firma Werne Wohnbau und Immobilien in Tiengen können Wohnungskäufer in einer hauseigenen Ausstellung verschiedene Materialien auswählen und mit Unterstützung des zuständigen Bauleiters individuelle Wünsche der Wohnungen berücksichtigen.

Die Kunden schätzen neben der ansprechenden und qualitativen Bauweise sowie der komfortablen Ausstattung aber auch das attraktive Komplettpaket, welches die Firma Werne offeriert. Von der ersten Beratung, bis hin zur Wohnungsverwaltung bietet das Unternehmen seinen Kunden einen vollumfänglichen Service, der beim Kauf nicht endet.

Besichtigung: Für einen persönlichen Eindruck können Interessierte Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr in der Musterwohnung im Riedpark 12 eine komplett ausgestattete Wohnung erleben. Eine zweite Musterwohnung gibt es in Jestetten in der Altenburgerstraße 32a. Diese kann nach Terminvereinbarung besichtigt werden.