Ein Ganztagsangebot in den Ferien bietet das Kinder- und Jugendreferat bereits seit 2019 in Kooperation mit der österreichischen Organisation „Xund ins Leben“. Nun wird diese Kooperation noch ausgeweitet – was auch für das Angebot an Ferienaktivität völlig neue Möglichkeiten bietet, wie die Referatsleiterin Silke Padova jetzt darstellte.

Zweigleisiges Angebot in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien

Insbesondere biete sich für die Stadt die Möglichkeit in den nächsten drei Ferien zweigleisig zu fahren: Es gebe in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien jeweils eine Woche Ganztagsbetreuung für Kinder von sechs bis 14 Jahren. Diese ist von 9 bis 17 Uhr.

Hier werde der österreichische Partner die Organisation übernehmen und das Personal stellen, so Padova. Die Stadt stelle lediglich die Sporthalle in Tiengen als Zentrale und übernehme die Kosten für die Verpflegung.

Silke Padova, Leiterin des Kinder- und Jugendreferats der Stadt Waldshut-Tiengen, zeigt sich erfreut über das Programm für Kinder in den bevorstehenden Ferien. | Bild: Schlichter, Juliane

„Dies reduziert die Kosten und schafft freie Personalkapazitäten“, so Padova weiter. Dies wiederum ermögliche es, in den städtischen Einrichtungen Jugendzentrum und Jugendcafé ein Ferienprogramm für die Stammbesucher zu organisieren.

„Auf Wunsch der Leute in den Einrichtungen haben wir bereits ein abwechslungsreiches Angebot erstellt“, schildert die Kinder- und Jugendreferatsleiterin. Es gebe vorwiegend Wanderungen und Ausflüge in die Region, aber auch reichlich Action.

Sommerferien mit „Fez“ und „Fezitty“

Abgesehen vom Betreuungsangebot in der ersten Sommerferienwoche gebe es in bewährter Manier eine Zirkus-Woche, zwei Wochen „Fez – Ferien zu Hause“ und eine Woche „Fezitty – die Kinderstadt“.

An die 20 Anbieter und Vereine sind laut Silke Padova bereits mit an Bord: „Wir können also ein solides Programm bieten“, ist sie überzeugt. Dabei werden nach aktuellem Stand die Kosten für die Teilnehmer gleich bleiben.