„Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“ – dieses bekannte Goethe-Zitat gilt auch für das Ferienprogramm FEZ des städtischen Kinder- und Jugendreferats. FEZ steht für „Ferien Zuhause“ und erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit.

Nach sehr eingeschränkten FEZ-Angeboten in den letzten zwei Jahren, müssen dieses Jahr keine Corona-Auflagen mehr berücksichtigt werden. Die erste von vier FEZ-Wochen ist gestern in der Tiengener 1-2-3 Sporthalle mit einer Zirkusvorführung zu Ende gegangen. Für die kommenden Angebote ist die Halle das Basislager.

Neben weiteren Angeboten in der Halle, werden die mitmachenden Kinder von der Halle aus in den kommenden drei Wochen knapp 20 hiesige Gastgeber, sprich Vereine und Einrichtungen, besuchen und bei verschiedenen Aktivitäten kennenlernen. Bei den meisten Einrichtungen handelt es sich um städtische, wie die Stadtgärtnerei und der Baubetriebshof.

Das Angebot FEZ ist ein kostengünstiges, vierwöchiges Programm für Waldshut-Tiengener Kinder von sieben bis 13 Jahren in den Sommerferien. Sie sollen Spaß haben und ihre Eltern entlastet werden. Seit 1981 läuft FEZ. Organisator ist das Kinder- und Jugendreferat der Stadt Waldshut-Tiengen, das dabei mit gastgebenden Vereinen und Einrichtungen sowie mit Ehrenamtlichen zusammen arbeitet. FEZ ist ein Angebot im Rahmen der offenen Jugendarbeit des Kinder- und Jugendreferats. Offen heißt, dass sich die außerschulischen Bildungs- und Freizeit-Angebote möglichst wohnortnah an der Lebenswelt der Jugendlichen orientieren und der Zugang freiwillig ist. Weitere Infos zu FEZ im Internet.

Das Basislager mit Rundumverpflegung der Kinder ist eine Neuerung. Bislang buchten Eltern für ihre Kinder jedes einzelne, zeitlich begrenzte Angebot separat. Dieses Jahr waren nur Buchungen für eine ganze Woche möglich mit der 1-2-3 Halle als fester Treff- und Ausgangspunkt für alle Aktivitäten.

Sie dauern größtenteils von morgens 8.30 Uhr bis in den frühen Abend hinein. Dies eine Neuerung, die nach Aussage der Hauptorganisatoren, Laura Zimmermann und Marius Mehlin vom städtischen Kinder- und Jugendreferat, dem allgemeinen Trend entspricht.

Die Hauptorganisatoren: Laura Zimmermann und Marius Mehlin vom Kinder- und Jugendreferat der Stadt Waldshut-Tiengen in der Tiengener 1-2-3 Halle, die bei den diesjährigen FEZ-Angeboten Basislager ist. | Bild: Ursula Freudig

„Er geht in Richtung Ganztagsbetreuung“, sagt Marius Mehlin. Ein weiterer großer Vorteil sieht Laura Zimmermann darin, dass das Miteinander innerhalb von einer Woche wachsen und stark werden kann. „Dadurch, dass es eine Woche lang eine feste Gruppe mit festen Betreuern ist, entsteht ein Gruppengefühl“, sagt sie. Wie auch in Vor-Coronajahren, hat das Kinder- und Jugendreferat in Zusammenarbeit mit Vereinen und Einrichtungen, rund 200 FEZ-Plätze angeboten. Kaum einer ist frei geblieben.

Acht hauptamtliche Mitarbeiter des städtischen Kinder- und Jugendreferats und rund 20 Ehrenamtliche betreuen die Kinder. Die Ehrenamtlichen haben alle eine eintägige pädagogische Schulung und einen Erste-Hilfe-Kurs als Vorbereitung hinter sich. Zimmermann und Mehlin heben die besondere Bedeutung der Gastgeber und Ehrenamtlichen als Grundpfeiler von FEZ hervor. Neue für ein vielleicht noch umfassenderes FEZ-Programm 2023, sind nach ihrer Aussage jederzeit willkommen.

Das sagen Teilnehmer und Betreuer

Delia Rubin (22) aus Stühlingen. | Bild: Ursula Freudig

Delia Rubin (22) aus Stühlingen: „In bin zum dritten Mal ehrenamtliche Betreuerin, ich finde Kinder einfach toll, man kann viel von ihnen lernen, man hat aber natürlich auch eine große Verantwortung.“

Amber Woodruff (16) aus Waldshut. | Bild: Ursula Freudig

Amber Woodruff (16) aus Waldshut: „Ich bin zum zweiten Mal ehrenamtliche FEZ-Betreuerin, es ist für mich einfach schön zu sehen, dass es den Kindern so viel Spaß macht wie mir damals, als ich als Kind mitmachte.“

Josefine Mensen (9) aus Waldshut. | Bild: Ursula Freudig

Josefine Mensen (9) aus Waldshut: „Wir machen bei FEZ immer tolle Sachen, gehen ins Wildgehege oder in die Boulderhalle, die Zirkuswoche war auch toll, es macht einfach Spaß, wenn ich einen Platz bekomme, mache ich nächstes Jahr wieder mit.“