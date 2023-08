Die Menge hält den Atem an, die Spannung steigt, Jakob und Luis sind höchst konzentriert. Langsam setzt Luis erst den rechten, dann den linken Fuß auf die Rückseite des Nagelbretts. Jakob atmet ruhig ein und aus. Die spitzen Nägel scheinen ihm nichts auszumachen.

Da ist es geschafft: Sein Bruder steht mit beiden Beinen auf dem Brett und breitet seine Arme aus. Applaus ertönt, ein Raunen geht durch die Reihen. Als seine Kollegen ihm wieder auf den Boden geholfen haben, fällt Erleichterung über die Gesichter der Eltern.

Daneben kniet Fritz Kälble in blau-schwarz karierter Hose und rot-weiß gestreiftem Hemd. Der Zirkuspädagoge hat in der vergangenen Woche den Kindern vom Ferienprogramm Fez geholfen, ihre Talente und vor allem den Spaß in der Zirkuswelt zu finden. Heute steht er als Direktor des Zirkus „Fezitykus“ in der Manege.

„Niemand muss etwas können, jeder soll etwas lernen“, so beschreibt der 59-Jährige seine Philosophie. Das eigentliche Projekt seien die fünf Tage, in denen die Kinder lernen und ausprobieren, die Aufführung nur „das Sahnehäubchen“.

Die Vorstellung besteht aus vielen verschiedenen Disziplinen. Darunter der aus jeder Zirkusshow bekannte Seiltanz: Über ein dünnes Seil laufen die jungen Artisten mal mit mehr und mal weniger Hilfestellung von rechts nach links, von links nach rechts.

Als sich zwei in der Mitte treffen, kommt es zum Handschlag, zur Kehrtwende und es geht wieder zurück. Schon jetzt ist den zahlreich erschienenen Eltern und Großeltern klar: Ihr Nachwuchs hat ganz schön was drauf.

Aber dieses Können ist nicht vom Himmel gefallen. In der vergangenen Woche haben die 35 Kinder im Alter von sieben bis dreizehn täglich in der Tiengener 1-2-3-Halle ihre Fähigkeiten verbessert. Dabei waren Montag und Dienstag zum Testen und Aussuchen der Zirkus-Elemente da und ab Mittwoch arbeiteten die jungen Showkünstler dann auf ihren Auftritt hin, wie Laura Zimmermann, Mitorganisatorin vom Jugendreferat Waldshut-Tiengen, erklärt.

Wie viel Arbeit nötig ist, kann der Zuschauer nur erahnen, als die Akrobatikgruppe ihre Kunststücke vorführt. Mit ausgefallenen Figuren verzücken die Bewegungskünstler ihr Publikum. Koordination, Timing und Geschick sind gefragt, synchron vollführen die Mädchen und Jungen tollkühne Figuren.

Es sei überraschend, mit welcher Ideenvielfalt die Kinder selbst das Programm gestaltet hätten, meint Sozialarbeiter Niclas Zimmermann: „Wie kreativ die Kinder sind und was für Vorschläge sie einbringen, ist immer interessant zu sehen.“

Tatsächlich sind es nicht nur sportliche Leistungen, die die Show des Fezitykus ausmacht. Auch eine Gruppe von Clowns sorgt für die Belustigung der Gäste. Hätten Sie gewusst, wie man einen 1000 Kilogramm-Koffer anhebt? Sam ließ seine Clown-Freunde und die Zuschauer staunen, als er die Nullen von der Seite nahm und mühelos mit dem 1(000) Kilo-Koffer davon zog.

Den Kindern ist die Freude genauso anzumerken, wie den Erwachsenen. Fritz Kälble, der seit über 35 Jahren als Sozialpädagoge arbeitet, sieht vor allem ein harmonisches Miteinander als wichtige Aufgabe des Projektes. Dies sei bei der diesjährigen Veranstaltung durch und durch gegeben gewesen.

Wenn es bei den Proben doch einmal zu Uneinigkeiten kam, zum Beispiel bei der Frage, wer als Erstes aufs Nagelbrett darf, redete der 59-Jährige mit Geduld auf die Kinder ein: „Jeder kommt dran, ihr müsst euch nicht streiten…“

Doch bevor die Fakire an diesem Freitag das Publikum in Atemstillstand versetzen, sind zuerst noch die Diabolo-Künstler und die Tellerdreher an der Reihe. Auch beeindruckende Balance-Fähigkeiten kommen nochmals zum Einsatz, als die jungen Akrobatinnen und Akrobaten auf Bällen und Rollen Ringe durch die Luft schwingen. Fakire und eine Einradgruppe lassen den Zuschauern zum Schluss der Vorführungen noch den Atem stocken. Dann fällt der Vorhang.

Stolz blickt das Fez-Team auf die jungen Artisten. Weniger vermutlich auf die körperliche Leistung, sondern vielmehr auf das Menschliche, was die Kinder in den vergangenen fünf Tagen geleistet haben. Viele Kinder hätten sich vorher noch gar nicht gekannt, sagt Laura Zimmermann. Trotzdem haben sie alle gemeinsam Ideen entwickelt und umgesetzt. Das ist es, was die Kinder über die Show hinaus mitnehmen.