Es ist nicht nur ein Stadtbild prägendes Gebäude mit einer langen und vielseitigen Geschichte. Das Kornhaus in Waldshut ist auch das zu Hause für viele Vereine. Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner besuchte die Baustelle gemeinsam mit Oberbürgermeister Philipp Frank.

Treffpunkt für alle Generationen

Bauleiter Bodo Ulbrich führte Felix Schreiner und Philipp Frank durch das Kornhaus und erläuterte die bereits erfolgten und noch ausstehenden Sanierungsmaßnahmen. „Das Kornhaus ist ein Juwel für die Stadt und die Vereine, die hier ihr zu Hause haben“, so Felix Schreiner. Sehr gelungen seien die neuen Vereinsräume im obersten Geschoss, in denen die Dachkonstruktion sichtbar ist.

„Das Kornhaus ist ein Treffpunkt für alle Generationen, mitten im Stadtzentrum von Waldshut. Diese Bedeutung festigen wir weiter – mit einer räumlichen Zukunftssicherung für die darin beheimateten Vereine, den Jugendtreff und die rundumerneuerte und erweiterte Stadtbibliothek“, so Oberbürgermeister Philipp Frank. Ein weiterer elementarer Baustein bei der Sanierung des Kornhauses ist der Umbau der Stadtbibliothek. Leiterin der Stadtbibliothek Yvonne Radzuweit führte den Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner durch die Räume der erweiterten Bibliothek und erläuterte das Konzept, das hinter der Neugestaltung steht. Es solle ein Ort auch der Begegnung und Kultur sein.

Fördermittel vom Bund

Der Bund fördert die Sanierung des markanten Gebäudes am Eingang zur Fußgängerzone in Waldshut. Mit rund 1,4 Millionen an Fördermitteln unterstützt der Bund die umfassende Renovation des Kornhauses. „Hier erhält ein Kultur- und Vereinszentrum eine umfassende Erneuerung. Dazu kann ich die Stadt und die Bürgerinnen und Bürger nur beglückwünschen“, so Felix Schreiner.