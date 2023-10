Ein altes Schmuckstück, die Oberalpfener Feldkapelle an der B500, wurde wieder aufpoliert und erstrahlt nun in neuem Glanz. Auch der Standort ist einzigartig: Von hier hat man einen herrlichen Blick ins Leiter- und Steinbachtal

und auf die gegenüberliegenden Höhen des Hotzenwaldes. Hier beginnt auch ein 2,4 Kilometer langer Rundweg über den Niederberg, der schöne Ausblicke ins Hochrheintal, in die benachbarte Schweiz und auf die Alpen gewährt.

Bei der Feldkapelle stehen eine Sitzbank und eine Himmelsliege, ein idealer Platz, um eine Ruhepause einzulegen oder einen Blick in den Innenraum und auf den kleinen Altar mit der geschnitzten Holzfigur zu werfen. Im Licht der Abendsonne hat das einen ganz besonderen Reiz. Die Kapelle ist im Privatbesitz, Eigentümerin ist die Familie Ebi aus Oberalpfen.

In den vergangenen Wochen wurde die Feldkapelle renoviert. Erneuert wurde der Außenputz an Wänden und am Sockel mit einem original Kirchenputz. Das hölzerne Geländer am Eingangsbereich wurde durch ein witterungsresistentes Stahlgeländer ersetzt. Jetzt, nach der erfolgreich abgeschlossenen Renovation, hat der Eigentümer, Michael Ebi, zu einem Helferfest eingeladen, das von den Jagdhornbläsern Waldshut musikalisch bereichert worden ist. Dabei dankte Michael Ebi den Helferinnen und Helfern für deren geleistete Arbeit. Zu Gast war auch der Oberalpfener Ortsvorsteher Armin Arzner, der sich beeindruckt von den gelungenen Renovierungsarbeiten zeigte. „Die Kapelle ist wieder zu einem Schmuckstück für unser Dorf geworden“, sagte Arzner. Bedauerlich sei allerdings, dass das umliegende Wiesengelände häufig von Spaziergängern genutzt werde, um hier ihre Autos zu parken, so Arzner. Das Gelände werde immer wieder „verkarrt“ und oft auch durch Hundekot verschmutzt. Ein Roby Dog wurde bereits vor zwei Jahren aufgestellt. Jetzt habe der Ortschaftsrat beschlossen, im nächsten Frühjahr das Umfeld der Kapelle mit Rasengittersteinen auszulegen. Er hoffe, so der Ortsvorsteher, dass sich die Besucher dann an den vorgegebenen Rahmen halten und nur hier ihre Autos parken. Besser wäre es, wenn die Fahrzeuge hundert Meter weiter vorne, am Wirtschaftsweg entlang der B500 geparkt würden.