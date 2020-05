von Ursula Freudig

Herr Rossa, was für Aufgaben hat ein ehrenamtlicher Naturschutzwart?

Er überwacht die Bestimmungen zum Schutz der Natur und der Landschaft und ist berechtigt, in seinem Zuständigkeitsgebiet – bei mir der Landkreis Waldshut – bei Zuwiderhandlungen die Personalien der betreffenden Personen festzustellen. Naturschutzwarte gehen mit offenen Augen durch die Natur, beobachten sie und versuchen, sie zu schützen.

Liegt vieles im Argen? Wo beobachten Sie gerade Dinge, die der Natur schaden?

Nein, dass vieles im Argen liegt, kann man nicht sagen. Oft sind es immer wieder die gleichen Dinge, mit der der Natur Schaden zugefügt wird. Wie zum Beispiel das Eindohlen von Quellen oder kleinen Wasserläufen. Oder Hecken-Kahlschläge wie im Naturschutzgebiet Samlischbuck, das zur Gemeinde Weilheim gehört und auf dem Höhenrücken zwischen Waldkirch und Ay liegt.

Was ist dort genau passiert?

Ich habe dort festgestellt, dass eine Feldhecke komplett abgeholzt wurde, die Fachleute nennen es „auf den Stock setzen“. Nur die Bäume wurden stehengelassen. Wie man in der heutigen Zeit noch so brutal und rücksichtslos mit der Natur umgehen kann, ist mir ein Rätsel. Feldhecken sind ein wichtiger Lebensraum für viele Tierarten. Ich habe bereits vor einigen Jahren an einer anderen Stelle in der Nähe einen Kahlschlag beanstandet. Dort hat man mit dem Regierungspräsidium Freiburg aber einen Kompromiss gefunden und einen Heckenstreifen wieder aufwachen lassen, wo jetzt auch wieder der Rotrückenwürger brütet. Ein totaler Kahlschlag einer Feldhecke ist einfach verantwortungslos.

Der Feldhecken-Kahlschlag im Naturschutzgebiet Samlischbuck bei Waldkirch, nur noch die Bäume stehen. | Bild: privat

Wem bieten Feldhecken Schutzräume?

Die Feldhecken sind Lebensräume für unzählige Tierarten wie Igel, Feldhase, Mauswiesel, Siebenschläfer und Brutplätze vieler Singvogelarten. Wenn dann als Alibi einige Bäume stehen gelassen werden, hilft dies den meisten Singvögeln rein gar nichts, sie brüten nämlich nicht auf den Bäumen, sondern in dichten Hecken. Außerdem nützen viele Zugvögel, die bei uns hauptsächlich in Ost-Westrichtung ziehen, diese Hecken als Rast- und Nahrungsplatz.

Warum, glauben Sie, werden solche Feldhecken immer noch komplett abgeholzt und wer ist hierfür verantwortlich?

Ich denke, die Feldhecken-Kahlschläge werden aus einem falsch verstandenen Schönheitsideal und aus Unkenntnis heraus vorgenommen. Für manche sieht es nach dem Kahlschlag schön sauber und gepflegt aus, aber leider ist es auch schön tot. „Auf die Bäume ihr Affen, der Wald wird gefegt“, heißt eine Liedzeile, die es passend ausdrückt. Oftmals sind Landwirte für solche Kahlschläge verantwortlich, die damit verhindern wollen, dass die Hecke zu groß wird und die angrenzenden Wiesen beschattet. Gegen ein seitliches Beschneiden wäre ja auch nichts einzuwenden. Vermutlich sind solche Kahlschläge keine böse Absicht, sondern Gleichgültigkeit und Unkenntnis darüber, wie wichtig der Lebensraum Feldhecke ist. In manchen Augen ist eine Feldhecke eben immer noch nur Gestrüpp, ein „Studehag“, den man abhauen muss.

Aufklärung könnte helfen?

Ja, ich würde es begrüßen, wenn die Naturschutzbehörde des Landratsamtes beispielsweise in den Gemeindeblättern eine Aufklärung startet, um die Bedeutung der Feldhecken für die Tierwelt deutlich zu machen. Wenn es wichtige Gründe gibt, eine Hecke „auf den Stock zu setzen“, dann sollte dies nur mit der halben Hecke geschehen. In fünf Jahren, wenn die Stockausschläge wieder hoch genug sind, kann man dann mit der anderen Hälfte fortfahren. Auf diese Weise wären die Bewohner nicht auf einen Schlag ihres gesamten Lebensraumes beraubt.

Allgemein ist das Natur- und Umweltbewusstsein der Menschen in den vergangenen Jahren aber schon gestiegen, oder?

Ja, es hat sich schon vieles verbessert, viele Leute sind sensibler geworden. Dennoch gibt es immer noch zu viele schwarze Schafe, die zum Beispiel einfach ihren Müll in der freien Natur entsorgen.

Erzählen Sie uns noch ein wenig von Ihrer Greifvogelstation in Unteralpfen – was für Vögel mit welchen Verletzungen haben Sie momentan?

Glücklicherweise konnte ich fast alle in diesem Jahr bisher aufgefundenen verletzten Vögel schon wieder gesund in die Freiheit entlassen. Unter den „Patienten“ waren zuletzt folgende Arten: Uhu, Waldkauz, Mäusebussard, Sperber, Turmfalke und auch Nicht-Greifvögel wie zum Beispiel Türkentaube, Amsel, Stockente. Bei den Greifvögeln sind es zumeist Verletzungen durch Verkehrsunfälle und Glasanflug und manchmal Stromschläge an Freileitungen. Ein großes Problem sind immer häufiger durch Katzen verletzte Singvögel, sie haben selten eine Überlebenschance. Auch sieben Schleiereulen, die wir letztes Jahr im Wildgehege nachgezüchtet haben, konnten wir vor Kurzem auswildern, versehen mit Ringen der Vogelwarte Radolfzell.

Als Greifvogelspezialist sind Sie auch für den im Wildgehege lebenden Steinadler „Artus“ zuständig, der 2009 mit schweren Verletzungen gefunden wurde und nicht mehr ausgewildert werden konnte – wie geht es dem Steinadler?

Steinadler „Artus“ geht es sehr gut. Er hat sich erstaunlich toll eingelebt, nimmt fast täglich sein Bad und begrüßt mich jeden Morgen mit lauten Rufen und balzt mich an.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass wir noch viel umsichtiger und sensibler mit der Natur umgehen und ich wünsche mir, dass wir die momentane Krise bald überstanden haben, gesund bleiben und dass das Wildgehege bald wieder öffnen kann.