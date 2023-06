Im Tiengener Jugendzentrum hat ein weiteres Mal das Mini-Festival „From Trash Till Death“ stattgefunden. Wie der Titel bereits erahnen lässt, handelt es sich um ein Festival mit einer musikalischen Spannweite von Trash- bis Death-Metal. Vier Bands traten über den gesamten Abend von 18 bis 24 Uhr vor circa 90 begeisterten Fans auf.

Den Auftakt machten T.Rip, eine Tuttlinger Band, die seit 2014 Metal der 80er-, Hardrock der 90er-Jahre, Trash und Core miteinander kombiniert. Die zweite Band des Abends, Raw Ensemble aus Ulm, beschreibt sich selbst mit „Not old-school sounding 80‘s Thrash Metal with blast beats and some guitars“, sprich nicht-altmodisch-klingender 80er-Jahre-Thrash-Metal mit Blastbeats und einigen Gitarren. 2009 gegründet, entwickelte sich die Band mit steigendem musikalischen Tempo hin zu einer Mischung aus Hard- und Mathcore, sowie Death und Trash.

Alte, aber jung gebliebene Bekannte des Juz sind Dark Zodiak aus Wutöschingen, die ihren Fans ein weiteres Mal mit ihrer Fusion aus Trash und Death eine grandiose Show darboten. Den würdigen Abschluss machten Godslave, die aus dem Saarland anreisten und deren Trash-Metal-Show am besten mit dem Titel ihres jüngsten Albums „Positive Aggressive“ zu beschreiben ist. Ob steil nach vorn oder hartes Mid-Tempo, die stilistische Bandbreite ließ keinen Raum für nicht erfüllte Wünsche offen.

Mit Verpflegung im Außenbereich und harten Klängen im Innenbereich war rund um das Juz wieder ordentlich etwas los und das Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Waldshut-Tiengen schaut zufrieden auf einen gelungenen Abend zurück. „Weitere Konzerte und auch Mini-Festivals stehen in diesem und den nächsten Jahren an und um für Musikalisches, aber auch für die anderen Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit immer up-to-date zu bleiben, lohnt es sich, @wtjugend auf Instagram zu folgen oder einen Blick auf die Webseite wtjugend.de zu werfen“, sagte Onur Harbelioglu, Sachgebietsleiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Waldshut-Tiengen.