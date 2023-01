von sk

Krenkingen ist von 267 auf 281 Einwohner gewachsen und hat keine freien Bauplätze mehr. Dies und vieles war beim Bächtelestag zu erfahren. Nachdem die Bürgerversammlung zwei Jahre wegen Corona ausgefallen ist, hat Ortsvorsteher Frank Kaiser nun viele Krenkinger im Gemeindehaus begrüßt. Gespannt war man auf Petra Dorfmeister, die neue Beigeordnete der Stadt Waldshut-Tiengen, die erstmals in Krenkingen anwesend war und einen gelungenen Einstand gab.

Blutspender Bei der Bürgerversammlung wurden Blutspender geehrt: Johannes Schauer (100 Spenden), Gottfried Amann (100), Karla Kessler (50), Günther Kessler (50), Michael Jäger (50), Martin Boll (25) und Anja Müller (zehn). Sie erhielten Urkunde, Ehrungsschreiben und Geschenke von DRK und Verwaltung.

Eröffnet wurde die Bürgerversammlung vom Männerchor Krenkingen mit drei Liebeiträgen. Es war der letzte Auftritt des Chors unter Leitung von Dirigent Andreas Thoma, der sein Amt an Reinhard Süß abgibt. Das Rehessen wurde auch dieses Jahr wieder von den Jagpächtern geliefert und von den Krenkinger Landfrauen zubereitet, die bei der Veranstaltung bewirteten.

Was treibt uns um, was ist unser Kompass? Wie machen wir unsere Stadt zukunftsfest?

Unter diesen Fragestellungen gab Petra Dorfmeister einen bebilderten Überblick über Projekte, die angestoßen, geplant oder abgeschlossen wurden. Eines der größten Projekte ist die Sanierung der Grund- und Hauptschule Gurtweil. Als ein Leuchtturmprojekt bezeichnete sie das Hospiz, das in Tiengen gebaut werden soll. Waldshut-Tiengen will bis 2040 eine klimaneutrale Fair-Trade-Stadt werden. Um dies zu erreichen, wurde ein Klimamanager eingestellt.

Ortsvorsteher Frank Kaiser gab den Rück- und Ausblick aus Sicht der Ortschaftsverwaltung. Als Ersatz für die Bürgerversammlung 2021 lud der Ortschaftsrat im September zu einem Dorffest ein. Der Weg vom Friedhof bis zum Ortsende in Richtung Ühlingen wurde 2021 saniert und mit zwei Verkehrsinseln beruhigt. Eine Baumpflanzaktion startete der Ortschaftsrat, bei der 63 Bäume ausgegeben wurden. In den drei Aktionen der vergangenen Jahre wurden so in Krenkingen 220 junge Bäume gepflanzt, was dem Obstbaumgürtel rund um das Dorf zugute kommt. Zusätzlich wurde ein Baumschnittkurs angeboten, der gut besucht wurde.

Bei der Müllsammelaktion 2022 haben Jung und Alt die Umwelt von viel Abfall befreit. Die Ortschaftsverwaltung spendete den Sammlern ein Vesper. Vodafone hat in Krenkingen einen Mast der Telekom mit LTE aufgerüstet. Die Ortschaftsverwaltung war in das Verfahren nicht eingebunden, da dies nach Auskunft des Betreibers für solche Aufrüstungen nicht vorgeschrieben ist. In der Gemeindehalle haben Willi und Andreas Thoma eine neue Bühnenbeleuchtung installiert.

Der Friedhof soll erneuert werden. Da die Anlage in keinem guten Zustand mehr ist, sollen verschieden Arbeiten vorgenommen werden. Krenkingen hat keine neuen Bauplätze mehr im Baugebiet „Dunsten“. Die beiden letzten Plätze sind verkauft. Zwei leerstehende Gebäude im Dorf wurden von den Besitzern verkauft, hier sind wieder neue Bewohner eingezogen. Das eine oder andere Plätzchen in Krenkingen soll eine neue Ruhebank erhalten. Zudem sollen Hinweisschilder für das Dorf und eine neue Himmelsliege auf der Gemarkung aufgestellt werden. Eine neue Bank ist bereits aufgestellt worden.

Steinbruch wird erweitert

Der Steinbruch wird, wie am Weg nach Detzeln für jeden sichtbar, erweitert. Ortsvorsteher Frank Kaiser zeigte bei der Versammlung die Planungsunterlagen und erläuterte Abbaugrenzen, Abstände und Abbauabschnitte.

Im Frühjahr 2023 wird das Landratsamt eine Infoveranstaltung zum Thema Steinbruch Porphyr Werk Firma Eberhard anbieten. Die Veranstaltung sollte bereits 2020 stattfinden, hat aber wegen Corona bisher nicht stattgefunden.

Der Dank des Ortsvorstehers ging auch in diesem Jahr an die vielen ehrenamtlichen Helfer im Ort, an die Landfrauen für die Anlagenpflege, das Altenwerk, die Organisatoren verschiedener Hilfsprojekte und an alle, die ihren Teil zum Leben im Dorf beitragen.

Im Jahr 2023 stehen der Ortschaftsverwaltung 23.000 Euro an eigenverantwortlichen Mitteln zur Verfügung, die teilweise zweckgebunden sind für Feldwege. In der Bürgerfragerunde wurde nach dem Klettgau-Carré gefragt. Petra Dorfmeister berichtete, dass sie am Tag zuvor mit dem Investor gesprochen hat und hofft, dass der Baubeginn in den nächsten Wochen oder Monaten erfolgt.