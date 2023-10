Waldshut-Tiengen – Wer möchte nicht dabei sein, wenn Seniorinnen und Senioren Theater spielen? Das Fatale Seniorentheater mit Sitz im Schmitzinger Gemeindehaus ist wieder auf Tournee. „Was wäre, wenn“ lautet diesmal der Titel. In dem selbst geschriebenen Stück wird das Publikum in eine zauberhafte Welt entführt, in der noch Wünsche in Erfüllung gehen. Alles passiert bei einem Kaffeeklatsch, der voller Überraschungen steckt. Es reihen sich Szenen aneinander, die das Publikum zum Schmunzeln bringen, aber zum Teil auch nachdenklich stimmen.

Die Handlung: Doris und Anke haben zum Kaffee eingeladen. Da bringt die Postbotin Maria ein Paket für Doris. Es kommt aus Abu Dhabi und beinhaltet das Erbe einer Cousine dritten Grades. In dem Paket befindet sich eine farbenprächtige, aber sehr verstaubte Keksdose. Beim Öffnen der Dose erscheint eine Fee, die vor vielen Jahrhunderten in die Dose verbannt wurde. Ursprünglich wohnte sie mit ihrer Familie in einem Mangrovenwald in Abu Dhabi. Dort wurde sie zu ihrem eigenen Schutz in eine Dose gesperrt, weil sie einen Menschenmann heiraten wollte.

Immer mehr Gäste kommen zum Kaffeeklatsch. Aber die Fee bringt den gewohnten Ablauf vollkommen durcheinander, denn sie kann Wünsche erfüllen. Willi wünscht sich einen „Sack Kohle“, was die Fee aber allzu wörtlich nimmt. Mona möchte, dass ihr Mann immer die Wahrheit sagt. Oma Inge wünscht sich eine Villa in Miami.

Anke, die Gastgeberin, leidet an Übergewicht. Sie möchte wieder richtig schlank sein. Nach der Erfüllung ihres Wunsches ist sie aber totunglücklich. Die Postbotin Maria wünscht sich, viele Sprachen perfekt sprechen zu können. Willi meint allerdings dazu: „Wie soll das klappen? Du hast es in 30 Jahren nicht mal geschafft, richtig Deutsch zu sprechen.“

Nachdem Doris aber einen selbstlosen Wunsch ausspricht, ist der Bann gebrochen. Aus dem nicht ganz alltäglichen Kaffeeklatsch entwickelt sich eine wohltätige Veranstaltung. Die Freunde werden aktiv und sammeln Spenden für ein Kinderheim in Afghanistan, das durch den Ukrainekrieg ganz in Vergessenheit geraten war.

Weitere Vorstellungen: 14. Oktober Stoll-Vita-Stiftung Waldshut, 21. Oktober „Purpur“ Horheim und 27. Oktober Schlosskeller Tiengen. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Eintritt: 10 Euro für Erwachsene, 7 Euro für Schüler und Studenten.