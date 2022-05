von Ursula Freudig

Dela Funk (87) ist in Tiengen bekannt wie der berühmte „bunte Hund“. Wesentlichen Anteil daran hat ihre Leidenschaft fürs Theaterspielen, die sie in der Theatergruppe der katholischen Frauengemeinschaft Tiengen 40 Jahre lang zur Freude des Publikums voll ausgelebt hat. Jetzt hört sie auf. Die dreimalige Jubiläumsaufführung „Die 1000 Jahr Feier“ der Gruppe kürzlich im katholischen Pfarrsaal Tiengen waren für sie Abschiedsvorstellungen.

Schöne Erinnerungen bleiben: Dela Funk blättert in einem Album, das unzählige Fotos von den 40 Lustspiel-Aufführungen der Theatergruppe der katholischen Frauengemeinschaft Tiengen enthält, bei jeder stand sie mit auf der Bühne. | Bild: Ursula Freudig

„Irgendwann ist alles zu Ende, 40 Jahre sind eine lange Zeit, ich will nicht, dass die Leute irgendwann sagen, die alte Dela könnte auch mal aufhören“, begründet sie ihre Entscheidung. Ihre Mitspielerinnen konnten sie nicht umstimmen. Ganz wird sie der Gruppe aber aller Voraussicht nach nicht verloren gehen. Sie kann sich vorstellen, weiterhin die Stücke auszusuchen, die Bühne zu dekorieren oder regiemäßig mitzuwirken – sie will da sein, wenn „Not an der Frau ist“.

Von Anfang an dabei

Dela Funk war 1979 Mitbegründerin der Theatergruppe der katholischen Frauengemeinschaft Tiengen, die es zu beträchtlichem Ruhm gebracht hat. Bis heute füllt die Gruppe mit ihren Aufführungen den Pfarrsaal und ist Garant für unterhaltsame Stunden und soziales Engagement: Die Eintrittsgelder der Besucher werden immer gespendet.

Die Theatergruppe 1979 gründete Erika Köhler, damals Lehrerin an der Bauernschule und Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft Tiengen, aus den eigenen Reihen heraus eine Theatergruppe. 1980 stand die Gruppe erstmals mit der von Maria Schlageter umgeschriebenen und gekürzten Komödie „Hochwürden im Dreimäderlhaus“ im Pfarrsaal auf der Bühne. Damit begann eine Erfolgsgeschichte unter dem Stern leichtfüßiger Komödien, die bis heute anhält. In den Anfangsjahren spielten sechs bis acht Frauen unter der Regie von Carola Herold zunächst jährlich an einem Abend zwei kleinere Stücke. Heute führen elf Frauen in vier Vorstellungen einen abendfüllenden Dreiakter auf. Beim 40. Theaterstück standen Dela Funk, Irma Schuster, Anneliese Keller, Rita Maximilian, Christine Boger, Roswitha Dörflinger, Regina Bennek, Marlies Hess, Angelika Dutlinger, Tanja Hilpert und Heike Scharf auf der Bühne.

Vom ersten bis zum 40. Lustspiel stand Dela Funk auf der Bühne. Fast immer spielte sie ein gestandenes Mannsbild mit Schnauzer und großem Mundwerk. Im ersten Stück der Theatergruppe „Hochwürden im Dreimädelhaus“ überzeugte sie als Vikar, im Jubiläumsstück als Polizist.

Waldshut-Tiengen Waldshuter Erzähler: Das macht die Theatergruppe der katholischen Frauengemenschaft so besonders Das könnte Sie auch interessieren

Für die Theatergruppe war von Anfang an klar, dass es ohne echte Männer gehen soll. Das klappte nicht nur wunderbar, sondern wurde zum Markenzeichen der Gruppe. Dass beim Jubiläumsstück einer mitwirkte, war aus der Not geboren. Zwölf Rollen, elf Frauen, es fehlte eine Person. Da man nicht viel Zeit in die Suche nach einer Frau investieren wollte, hatte mit dem Pastoralreferenten Konrad Sieber ein Freiwilliger die Ehre. „Wir dachten, zum 40. können wir uns einen echten Mann leisten“, kommentiert Dela Funk.

Abschied 2022: Bei der Jubiläumsaufführung „Die 1000 Jahr Feier“ wird Dela Funk (rechts) auf der Bühne mit Rosen beschenkt. | Bild: Ursula Freudig

Ihr Abschied erfüllt sie nicht mit Wehmut. Sie ist vielmehr dankbar für die tolle Gemeinschaft in der Gruppe, die sie über die Jahrzehnte erlebt hat und nimmt viele schöne Erinnerungen mit. Und ganz von der Bühne „verschwinden“ wird sie wahrscheinlich auch nicht.

40 Jahre Dela Funk auf der Bühne

1980: Dela Funk spielte in der ersten Aufführung der Theatergruppe in dem Lustspiel „Hochwürden im Dreimädelhaus“ einen Vikar. (Archivbild) | Bild: Privat

2015: Dela Funk in dem Lustspiel „Wenn einer eine Reise tut“. (Archivbild 2015) | Bild: Ursula Freudig

2016: Bei „Currywurst und Kaviar“ zeigt Dela Funk einmal mehr ihr komödiantisches Talent. (Archivbild 2016) | Bild: Ursula Freudig

2022: Dela Funk nach Ende der Aufführung „Die 1000 Jahr Feier“ Ende April im katholischen Pfarrsaal Tiengen, sie spielte einen Polizisten. | Bild: Ursula Freudig

Die Fasnacht und ihre Mitgliedschaft bei der Zunftgruppe der Schnurrewyber machen Hoffnung, dass Dela Funk mit ihrem großen komödiantischen Talent auch weiterhin auf der Bühne Freude und Lachen schenken wird.