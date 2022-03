Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es in einem Karnevalslied. Nicht nur bei den Jecken in Köln, sondern auch bei den Narren in Waldshut kehrt nach der bier- und konfettigeschwängerten Phase an diesem Tag wieder der Alltag ein. Wobei in diesem Jahr zum einen die noch immer andauernde Pandemie, zum anderen der Krieg in der Ukraine vielen aufs fasnächtliche Gemüt geschlagen haben dürfte.

Coronabedingt feierte die Narro-Zunft Waldshut mit einem deutlich abgespeckten Programm: Kinderball und Kappenabend wurden ins Wohnzimmer verlegt, und der Hering, der normalerweise als Orden um den Hals des jeweiligen Preisträgers baumelt und als Speise auf dem Teller landet, fiel komplett ins Wasser.

Die Waldshuter Junggesellen verzichteten verständlicherweise vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine auf das übliche pyrotechnische Spektakel in der Kaiserstraße und sagten die Verbrennung des Narros für den Fasnachtsdienstag ab.

Schmutzig ist auch das Obere Tor. | Bild: Juliane Schlichter

Weil die tollen Tagen diesmal weniger ausschweifend waren, dürfte das Erwachen am Aschermittwoch sanfter ausfallen. Oberbürgermeister Philipp Frank erinnert sich somit bestimmt noch daran, welches Versprechen er den Narren am Schmutzigen Donnerstag gegeben hat.

Vom Balkon des Rathauses seilte er bei der Machtübergabe nicht nur den Schlüssel, sondern auch die Zusage ab, sich um die Instandsetzung der beiden Stadttore kümmern zu wollen. Sowohl das Schaffhauser als auch das Basler Tor bieten mit ihren verschmutzten Fassaden keinen schönen Anblick, was die Zunft in der jüngsten Ausgabe ihrer Narrenzeitung angeprangert hatte.

Ob er es nur leichtfertig dahingesagt hat oder die Reinigung der Stadttore wirklich in Angriff nehmen will – die Redakteure des Narrenblattes als auch dieser Zeitung werden dem OB auf den Zahn fühlen. Denn von sauberen Eingangstoren zur Stadt profitieren alle Bürger und Besucher – nicht nur zur fünften Jahreszeit.