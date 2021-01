Der Dreikönigstag, der in dieser Woche wieder auf dem Kalender stand und den meisten Arbeitnehmern einen freien Tag beschert hat, ist nicht nur ein gesetzlicher Feiertag. Neben dem einprägsamen Datum 11.11. markiert auch der 6. Januar im schwäbisch-alemannischen Raum den Auftakt der sogenannten fünften Jahreszeit. Nach altem Brauch stauben die Narren an Dreikönig ihre Fasnachtsmasken ab. Von da beginnen die ersten Veranstaltungen und Umzüge – „s‘goht degege“, wie die Vorfreude auf die tollen Tagen im Dialekt genannt wird. Die eigentliche Fasnacht startet allerdings erst mit dem Schmutzigen Donnerstag, der in diesem Jahr auf den 11. Februar fällt.

Auch wenn die Fasnacht, wie wir sie kennen, Corona zum Opfer fallen wird – an Großveranstaltungen wie Narrentreffen, Umzüge, Kappenabende und Bälle in bekannter Form ist wegen der Kontaktbeschränkungen nicht zu denken -, feilen die Vereine entlang des Hochrheins und im Schwarzwald an alternativen Konzepten. Die Narro-Zunft Waldshut hat beispielsweise am Dreikönigstag in den sozialen Netzwerken ein kurzes Video von einem Fasnachtsumzug veröffentlicht.

Zu den Klängen des Waldshuter Narrenmarsches sind jedoch keine Fasnächtler aus Fleisch und Blut zu sehen, sondern Kunststofffiguren in Gestalt von Hansele, Geltentrommler und Ranzengardisten, die von einer Zuschauerschar aus Playmobilfiguren bejubelt werden. Am Schluss des unterhaltsamen und liebevoll gestalteten Clips, der aus vielen einzelnen Fotos zusammen gesetzt wurde, regnet es sogar echtes Konfetti. Man kann gespannt sein, welche weiteren coronakonformen Veranstaltungen die Fasnacht 2021 bescheren wird.