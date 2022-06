von Rosemarie Tillessen

Und alle, alle kamen, Kunstinteressierte und Freunde von nah und fern. In den Schwarzenbergsälen des Tiengener Schlosses wurde jetzt anlässlich seines baldigen 80. Geburtstages die Ausstellung „Traumbilder“ von Bernd Salfner eröffnet. Was hat er schon alles gemalt, der frühere Kinderarzt aus Tiengen: Himmel- und Wolkenbilder, verschmitzte Schweinchen mit menschlichen Eigenschaften, Bilder seiner eigenen Familie und mehr.

Der Andrang war groß bei der Ausstellungseröffnung der „Traumbilder“ von Bernd Salfner. Im Hintergrund der Künstler vor der Aquarellserie „Jahre“. | Bild: Rosemarie Tillessen

Waldshut-Tiengen Für Bernd Salfner sind seine Traumbilder ein Ruhepol in der immer lauter werdenden Welt Das könnte Sie auch interessieren

Und dann natürlich seine scheinbar schwerelos tanzenden Figuren aus geschredderten Karteikarten seiner kleinen Patienten. Jetzt zeigt er eine neue Facette seines Schaffens – seine „Traumbilder“. „Alle meine Arbeiten haben immer einen Bezug zu meinem Leben“, hat Salfner einmal gesagt. „Sie zeigen meine Gefühle und meine Gedanken.“

Person und Ausstellung Bernd Salfner aus Tiengen (79) ist freischaffender Künstler, Kunstvermittler und Kurator. Anlässlich seines 80. Geburtstages am 13. September eröffnete der „Verein Freunde Schloss Tiengen“ die Ausstellung „Traumbilder“. Öffnungszeiten bis 17. Juli mittwochs bis sonntags von 15 bis 18 Uhr. am Samstag, 2. Juli, 11 Uhr führt der Künstler im Rahmen des Schwyzertags durch die Ausstellung.

Sylvia Vetter, die Vereinsvorsitzende von „Schlossfreunde Tiengen“, führte sehr einfühlsam in die Ausstellung ein, sprach von seinem „Alterswerk“ und seiner „kompromisslosen Offenheit sich selbst, den eigenen Gefühlen und dem Leben gegenüber“. Gezeigt werden 15 großflächige Ölbilder ohne Titel und vier Serien kleinformatiger Aquarelle. Bei manchen der Ölbilder reibt sich der Betrachter die Augen und zweifelt an seiner eigenen Sehschärfe. Denn sie sind meisterhaft zart und verschwommen gemalt, Landschaften wie durch Nebel betrachtet oder einfach in duftigem Himmelblau.

Ein „Traumbild“ von Bernd Salfner mit Wolken und schwebenden Bändern, die an seine Schredderskulpturen erinnern. | Bild: Rosemarie Tillessen

Dann wieder messerscharf, mit plastisch hellen Stäben oder wehenden Streifen, die man aus seinen Schredderskulpturen kennt.

Das für die Betrachterin eindrucksvollste Bild (Nr. 15) zeigt zwei düstere Blöcke vor bedrohlich dunklem Grund – schroffe Gemäuer, bei denen man unwillkürlich an die zerbombten Wohnblocks in der Ukraine denkt.

Ein Aquarell von Bernd Salfner aus der Serie „24. Februar“, dem Tag, als der Ukrainekrieg begann. | Bild: Rosemarie Tillessen

Salfner bestätigt diese Assoziation: „Darum nenne ich auch eine Aquarellserie „24. Februar“. Diese Bilder entstanden bei Kriegsausbruch. Sie zeigen explodierende Granaten und entstanden ungeplant, oft alle an einem Tag“.

Dieses düstere Ölbild (Nr. 15) von Bernd Salfner entstand unter dem Eindruck des Ukrainekriegs. | Bild: Rosemarie Tillessen

Auch diese dunkle Seite gehört zur Ausstellung. Daneben – sehr malerisch – auf Farbe reduzierte Landschafts- und Himmelsimpressionen, die Sylvia Vetter mit den Worten des chinesischen Malers Tao Chi beschrieb: „Die Farbe öffnet sich dem Pinsel, der Pinsel öffnet sich der Hand, die Hand öffnet sich dem Herzen“. Und sie forderte die Besucher auf: „Fangen Sie an zu träumen!“