Meinung vor 23 Minuten

Fang das Stöckchen: Hund missbraucht Schneezieler als Spielzeug

Redaktionsgeflüster: Die orangefarbenen Stecken, die in den Höhenlagen an der Straße stehen, dienen eigentlich als Orientierungshilfe im Schnee. Ein Hund in Höchenschwand sah darin eine andere Funktion. Eine Kolumne von Juliane Schlichter.