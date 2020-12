Ein immer wieder mal kolportiertes Gerücht lautet, dass Schweizer Einkaufstouristen in Waldshut-Tiengen beim Falschparken von Strafzetteln verschont blieben. Schließlich wolle „die Stadt“ (wie meist in solchen Fällen wird der angebliche Urheber des vermeintlichen Missstands nebulös umschrieben) es sich nicht mit den so wichtigen Kunden aus dem Nachbarland verderben. Abgesehen davon, dass für eine solche Verschwörung genauso wenig Beweise vorliegen wie für eine Manipulation der US-Präsidentschaftswahl, erreichen die Redaktion immer wieder mal Schreiben entrüsteter Eidgenossen, die eben doch ein Knöllchen erhalten haben und sich als ungerecht behandelte Opfer des Gemeindevollzugsdiensts betrachten.

Jüngstes Beispiel ist ein Schweizer, der nach eigener Aussage sein Auto nur drei bis vier Minuten ohne Parkschein auf dem Tiengener Marktplatz stehen hatte, als ihm ein „übermotivierter“ städtischer Ordnungshüter eine Verwarnung über zehn Euro sogar persönlich in die Hand gedrückt habe. Der Einwand, er habe ja gerade wegfahren wollen, habe den Kontrolleur nicht interessiert. Und nun kommt die spiegelverkehrte Variante der Bußgeld-Legende ins Spiel: „Vielleicht lag es ja auch daran, dass das Auto ein Schweizer Kennzeichen hat“, klagt der Beschwerdeführer und listet mit 14 detaillierten Punkten auf, warum die ganze Aktion nur unnötigen Verwaltungsaufwand verursache. Auf jeden Fall nachvollziehbar ist seine Anmerkung „Mir geht es nicht um die zehn Euro, sondern um die Sache“. Denn im Vergleich zu schweizerischen Bußgeldtarifen sind deutsche Knöllchen trotz der zurückliegenden Preiserhöhung nach wie vor zum Schnäppchenpreis zu haben.