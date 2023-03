Frau Branco, was bedeutet der Musikstil Fado für Sie persönlich?

Fado ist der traditionelle Musikstil meines Landes. Meine Musik basiert auf diesem Stil und ich bereichere ihn mit anderen musikalischen Einflüssen.

Verbinden Sie Fado mit Melancholie und Traurigkeit, wie es traditionell der Fall ist bei diesem Stil?

Nein, überhaupt nicht! Fado ist ein urbaner Musikstil, der sich mit sozialen Themen und Ängsten dieser Gesellschaft befasst. Man kann sagen, Fado ist eine leidenschaftliche Musik.

Sie experimentieren mit unterschiedlichen Musikstilen wie Jazz, Pop, Chansons, Tango und interpretieren Fado in eine ganz neue Richtung. Außerdem experimentieren Sie mit ihrer Band mit unterschiedlichen Musikinstrumenten. Können Sie Ihre Musik etwas genauer beschreiben?

Naja, ich würde sagen, dieses Experimentieren, wie Sie es beschreiben, bezieht sich auf unsere künstlerische Suche. Wir vier Musikerinnen und Musiker kommen aus unterschiedlichen Hintergründen (Jazz und Fado) und wir erkunden eine Mischung aus beidem.

Oft handeln Fado-Gesänge von Themen trauriger Gedichte wie Nostalgie, Tragödien, Armut und Trauer. Was sind die Themen Ihrer Lieder?

Die Liebe in ihren vielfältigen Formen. So wie die Liebe die meisten unserer Einstellungen beherrscht. Mein aktuelles Album „Eva“ handelt von meiner persönlichen Suche von mir als Künstlerin und Mutter von zwei Kindern und auch um meine Suche nach Antworten (die noch mehr Fragen aufwerfen) über diese verrückte Welt, in der wir leben.

Sie sind Repräsentantin des Neo-Fado und stehen auf der ganzen Welt auf der Bühne. Welche Botschaft wollen Sie Ihrem Publikum mit Ihrer Musik vermitteln?

Das ist schwer zu sagen, denn meistens gleicht sie einer leeren Leinwand. Sie kann von jeder einzelnen Person, die mein Konzert besucht, mit jenen Emotionen erfüllt werden, die meine Musik und mein Ausdruck ihr vermitteln. Musik ist eine Erfahrung, eine Live-Erfahrung und sie ist immer anders.

Zu Person und Konzert: Cristina Branco (Jahrgang 1972) stammt aus Portugal. Sie gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen des Fado, des melancholischen Musikstils aus Portugal. Er zählt seit 2011 zum immateriellen Unesco-Weltkulturerbe. Die Portugiesin verbindet den traditionellen Fado mit modernen Elementen.