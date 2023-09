Waldshut-Tiengen (pm/sav) Egal ob Alkoholabhängigkeit, Cannabis- oder Glücksspielsucht – das Team der Suchtberatung in der Kaiserstraße in Waldshut hilft 600 bis 800 Personen pro Jahr im Kreis Waldshut. Beim Besuch des Grünen-Landtagsabgeordneten Niklas Nüssle berichteten die Mitarbeiter von der Arbeit der Suchtberatung und sprachen Probleme und Herausforderungen im ländlichen Raum an, informiert der Abgeordnete in einer Mitteilung.

Thema war auch die anstehende Cannabis-Entkriminalisierung: Die Suchtberatung begrüße die kontrollierte Abgabe von Marihuana grundsätzlich, da man das Kiffen nicht mit dem Konsum harter Drogen gleichsetzen könne und somit eine „Entstigmatisierung“ stattfinde. Dazu gehöre auch, sich von dem Glauben zu verabschieden, dass Cannabis die Einstiegsdroge für den Konsum anderer Substanzen sei, sagte der Leiter Jonas Firnkes, und: „Meistens ist die erste Droge der Alkohol.“ Nüssle griff den Faden auf: „Wenn die Legalisierung kommt, müssen wir – wie beim Alkohol auch – klare und nachvollziehbare THC-Grenzwerte im Straßenverkehr haben, um die Sicherheit aller zu gewähren.“ Der Abgeordnete fügte hinzu: „Ich bin zuversichtlich, dass die Bundesregierung hier ein tragfähiges Konzept liefern wird.“

Die Suchtberatungsstellen in Baden-Württemberg müssen trotz Unterstützungen der Landkreise und des Landes circa ein Drittel der Kosten tragen. Dies stelle laut Firnkes die Beratungen vor immense Herausforderungen, da auch die Personalkosten steigen. Dennoch berichtet der Sozialpädagoge von dem Ziel, eine neue Vollzeitstelle für Schulprävention zu schaffen. Dies sei vor allem im Kontext der bevorstehenden Cannabis-Legalisierung von großer Wichtigkeit: „Diese Stelle soll an Schulen fest verankert sein, und mit Lehrkräften und Pädagogen im ständigen Austausch stehen. Allerdings brauchen wir dafür zusätzliche Mittel vom Bund.“

Der Leiter unterstreicht: „Wir sind auf gutem Wege, die Suchtberatung im Kreis Waldshut weiterzuentwickeln und an neue Konsummuster anzupassen. Neben der engen Zusammenarbeit mit den Zentren für Psychiatrie (ZfP), wollen wir die Telemedizin weiter ausbauen, um auch im ländlichen Raum so viele Menschen wie möglich zu erreichen.“

Nüssle freut dieser Ansatz und er sicherte seine Unterstützung zu: „Mit der digitalen Plattform DigiSucht hat die Landesregierung bereits einen wichtigen Beitrag geleistet, Hilfsbedürftigen ein Werkzeug an die Hand zu geben, um schnell und anonym eine Beratungsstelle in der Nähe zu finden. Ich werde mich sowohl im Landtag als auch im Kreistag dafür einsetzen, dass dafür auch ausreichend Personal zur Verfügung steht.“ Sucht sei und bleibe ein Thema, dass sich durch alle gesellschaftlichen Schichten ziehe. Klar sei auch, dass die Sucht-Prävention besonders wichtig ist, schreibt das Büro von Nüssle weiter in der Mitteilung.