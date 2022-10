von sk

Die staatlich anerkannte, private Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hat gemeinsam mit der Justus-von-Liebig-Schule und der Kaufmännischen Schule Waldshut am Freitag, den 30. September die erste Immatrikulationsfeier für den neuen FHM-Hochschulstandort Waldshut veranstaltet.

Landrat Martin Kistler und Walter Niemeier, FHM-Prorektor für Studium und Lehre, begrüßten gemeinsam mit Andreas Ackermann, Schulleiter der Justus-von-Liebig-Schule und Isabelle Schlipphack, Schulleiterin der Kaufmännischen Schule Waldshut vor Ort in der Justus-von-Liebig-Schule insgesamt 25 Ersttrimester.

Zwei verschiedene Studienprogramme der Fachhochschule des Mittelstands starten nun im Kreis Waldshut in das Wintertrimester 2022/23: Im Bachelorstudiengang Sozialpädagogik & Management beginnen 15 ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher ihre akademische Laufbahn im berufsbegleitendes Studium, das in Kooperation mit der Justus-von-Liebig-Schule über zwei Monate im verkürzten Top-Up-Modell läuft. In Kooperation mit der Kaufmännischen Schule Waldshut starten zehn Ersttrimester in ihr berufsbegleitendes Bachelorstudium der Betriebswirtschaft.

Landrat Martin Kistler verwies in seiner Rede auf die langjährige Zusammenarbeit, die der Gründung des offiziellen Hochschulstandorts vorausgegangen war: „Unsere Entscheidung zu diesem Studienmodell und einer Zusammenarbeit mit der Fachhochschule des Mittelstandes im Jahr 2017 war richtig und wegweisend.“

Walter Niemeier berichtete, dass insgesamt bereits über 150 Studierende an den beiden Studienzentren in Waldshut und Bad-Säckingen eingeschrieben sind: „Im Kern einer Hochschule stehen immer Studium und Lehre, und damit die Studierende. Den Hochschulstandort werden wir weiter mit Vollzeit- und Teilzeitstudiengängen ausbauen, zum Beispiel im Bereich Pflege und Management sowie weiteren Gesundheitsstudiengängen.“

Walter Niemeier und Andreas Ackermann überreichten gemeinsam jedem Studierenden seine Immatrikulationsurkunde für den Start in das akademische Jahr, eine Willkommensbox und eine Erstitüte.

Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ist eine staatlich anerkannte, private Fachhochschule mit aktuell 5.548 Studierenden, 250 Mitarbeitern, 97 Professoren und 400 Experten aus der Wirtschaft als Lehrbeauftragte an den Standorten Bielefeld, Bamberg, Berlin, Düren, Frechen, Hannover, Köln, Rostock, Schwerin und Waldshut.