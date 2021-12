von Susann Duygu-D'Souza

Was es nicht alles gibt! In China dürfen Hunde-, Katzen- und Schlangenfleisch in einigen Provinzen nicht auf der Speisekarte fehlen. In Peru ist Meerschweinchen beliebt, in Thailand Insekten wie Heuschrecken oder Mehlwürmer. In Kambodscha gibt es Straßenstände, an denen es sogar frittierte Spinnen gibt.

Aber auch in Europa steht auf manch einer Menükarte für den deutschen Geschmack eher Ungewöhnliches wie beispielsweise das schwedischen Surströmming. Dabei handelt es sich um vergorenen Hering. In Island gelten Schafsaugen als Delikatesse und auf der italienischen Insel Sardinien wird ein Käse hergestellt, der sein besonderes Aroma durch Maden erhält, die sich beim Verzehr noch im Käse befinden.

Feines Mäusegulasch aus artgerechter Haltung. (Screenshot) | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Und auch in Waldshut hat ein Alb-Bote-Mitarbeiter bei einem Metzger ein eher untypisches Tier in der Theke entdeckt: den Dachs. In einer Reportage berichtet er, welche Reaktionen er darauf bekommen hat und wie er das Fleisch letztendlich als Gulasch zubereitet hat.

Kurz nach dem Lesen des Artikels bekam die Schreiberin dieser Glosse auf ihrer Facebook-Seite einen Vorschlag für Mäusegulasch aus artgerechter Haltung in einer Büchse! Zu bestellen bei einem der größten Online-Händler.

Fast lag das Büchsengericht schon in ihrem Einkaufswagen als Geschenk für ihren kulinarisch experimentierfreudigen Kollegen, da stellte sich heraus, dass es sich nur um einen Scherzartikel handelt. Puh... Hat er nochmal Glück gehabt.