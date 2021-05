Der neue Gutachterausschuss für den östlichen Teil des Landkreises Waldshut kümmert sich unter anderem um die Bewertung von Gebäuden und Grundstücken, ermittelt Bodenrichtwerte und erfasst Kaufverträge über ein Grundstück, eine Eigentumswohnung oder ein Erbbaurecht in einer sogenannten Kaufpreissammlung. „Damit tragen wir zur Transparenz am Hochrhein bei“, erklärt Tobias Beck, der die Leitung der Geschäftsstelle mit Sitz in Tiengen und die Tätigkeit als Vorsitzender des gemeinsamen Gutachterausschusses zum 1. Mai übernommen hat.

Vor dem offiziellen Start haben Tobias Beck und seine drei Kollegen, die ihn in der Geschäftsstelle unterstützen, sich und ihre Arbeit bei einem Pressegespräch vorgestellt. „Wir sind ein schlagkräftiges Team. Jeder bringt seine bisherigen Fachbereiche ein“, freut sich Beck, der aus Albbruck kommt. Er selbst hat eine klassische Banklehre absolviert und ist diplomierter Immobilienwirt. In einer anderen Branche hat zuvor Armin Braun gearbeitet. „Ich habe ein Bauingenieursstudium abgeschlossen und war zuletzt als Projekt- und Bauleiter tätig“, stellt sich der 28-Jährige Klettgauer vor, der nun stellvertretender Leiter der Gutachterausschuss-Geschäftsstelle ist.

Die weiteren beiden hauptamtlichen Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind Sachbearbeiterin Ulrike Maccari und Sekretärin Tamara Koch. Maccari lebt im Ortsteil Aichen, ist Diplom-Kauffrau und hat zuvor beim Finanzamt Waldshut-Tiengen gearbeitet. Koch bringt Verwaltungserfahrung in den Gutachterausschuss. Die junge Albbruckerin hat eine erfolgreiche Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte beim Landratsamt Waldshut hinter sich. „Ich bin gerne bei neuen Dingen dabei“, sagt sie auf Nachfrage dieser Zeitung, warum sie sich auf die neue Stelle bewarb.

„Ein Mammutprojekt wird die Erstellung der Bodenrichtwerte. Daran arbeiten wir mit Herzblut.“ Tobias Beck, Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

„Unser neues Startup“ nennt auch der Waldshut-Tiengener Oberbürgermeister Philipp Frank schmunzelnd die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für den östlichen Landkreis, die ihr Domizil in der Klettgaustraße 21 in Tiengen aufgeschlagen hat. Zwei Gründe nennt Bürgermeister Joachim Baumert auf Nachfrage, warum die Große Kreisstadt dafür extra Büroräume angemietet hat. Zum einen sei in den vorhandenen Verwaltungsgebäuden kein Platz. Zum anderen verweist Baumert auf gesetzliche Vorgaben, die eine Unabhängigkeit des Gutachterausschusses von der Verwaltung fordern.

Neun Gutachter für Waldshut-Tiengen Tobias Beck und sein Stellvertreter Armin Braun leiten hauptamtlich die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für den östlichen Landkreis Waldshut. Daneben wurden aus jeder der 14 Mitgliedskommunen insgesamt 32 ehrenamtliche Gutachter bestellt. Für die Stadt Waldshut-Tiengen übernehmen dieses Amt Jutta Oehl, Ingrid Blatter-Kämmer, Markus Wesner, Henning Musahl, Stephan Vatter, Karl Maier und Anton Bernhard Hilbert. Diese kommen unter anderem aus den Berufsfeldern Architektur, Bauingenieurswesen, Bautechnik, Bank- und Rechtswesen. Die förmliche Bestellung der Mitglieder auf vier Jahre erfolgte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Waldshut-Tiengen.

Was ändert sich für die Bürgerinnen und Bürger durch die Bildung des neuen Gutachterausschusses? „Stellen Sie sich vor, Sie möchten in Küssaberg ein Grundstück verkaufen und benötigen dafür dessen Wert. Bislang mussten Sie dafür auf das Rathaus Ihrer Gemeinde gehen. Nun wenden Sie sich an den Gutachterausschuss“, erklärt Oberbürgermeister eine der Aufgaben des Gremiums. Bislang hatte jede Kommune einen eigenen Gutachterausschuss.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Frühjahr 2018 jedoch entschieden, dass die jetzige Bemessungsgrundlage der Grundsteuer nach den Einheitswerten von 1964 verfassungswidrig ist, da hierdurch ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes erfolgt. Der Zusammenschluss zu einem gemeinsamen Gutachterausschuss soll die notwendige Rechtssicherheit und hohe Qualitätsstandards gewährleisten.

Mit allen Kommunen im Landkreis Waldshut seien deshalb Gespräche über eine Umstrukturierung geführt worden, wie Baumert erläutert. Man einigte sich auf zwei selbstständige Gutachterausschüsse mit Sitz in Bad Säckingen und Waldshut-Tiengen für den gesamten Landkreis Waldshut. Die Geschäftsstelle mit Sitz in Bad Säckingen hat ihre Arbeit bereits zum 1. April 2021 aufgenommen und übernimmt den Ausschuss für 17 Kommunen mit rund 84.000 Einwohner für den westlichen Teil des Landkreises Waldshut. Die Geschäftsstelle mit Sitz in Waldshut-Tiengen startete einen Monat später und betreut den Ausschuss für 14 Kommunen mit circa 81.000 Einwohner für den östlichen Teil des Landkreises.

Bis auf die Gemeinde Wutöschingen, die ihren eigenen Ausschuss behalten kann, beteiligen sich alle Kommunen im östlichen Landkreis an der Neuorganisation und haben dafür in den jeweiligen Gemeinderatssitzungen ihre ehrenamtlichen Gutachter, die die Geschäftsstelle unterstützen, bestellt. Lob für dessen Einsatz in dem mehrjährigen Prozess zollt Joachim Baumert dem bisherigen Bonndorfer Bürgermeister und Vorsitzenden des Kreisverbands des Gemeindetags, Michael Scharf.