Zur Person

Martin Kobler (68) war über Jahrzehnte als Diplomat in der Welt unterwegs. Unter anderem als deutscher Botschafter in Ägypten, im Irak und in Pakistan. Für die Vereinten Nationen war er tätig als UN-Sonderbeauftragter für den Irak, als Leiter der UN-Friedensmission im Ostkongo und als UN-Sondergesandter in Libyen. Unter dem grünen Außenminister Joschka Fischer war er Büroleiter. Jetzt ist Martin Kobler im Ruhestand und kam anlässlich eines Familienfestes nach langer Zeit einmal wieder zurück zu seinen Wurzeln nach Tiengen. Das Klettgau-Gymnasium in Tiengen besuchte er in diesem Zusammenhang für einen Vortrag für die Schüler der zehnten Klassen. Martin Kobler ist in Stuttgart geboren und wuchs in Waldshut-Tiengen auf. Er ging in Tiengen in die Grundschule und war Schüler des Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut, dort machte er 1972 sein Abitur. Mittlerweile lebt er mit seiner Frau in der Provence.