„Wir sind flexibel und fleißig.“ Mit diesen Worten beschreibt Christiane Vogel, Dekanin im evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein, die seelsorgerische Arbeit in den Gemeinden während der Corona-Krise. Auch den evangelischen Kirchengemeinden in Waldshut und Tiengen steht nun das zweite Weihnachtsfest unter Pandemie-Bedingungen bevor.

„Wir sind selber überrascht, dass wir Weihnachten wieder so angehen müssen“, erklärt der Waldshuter Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig im Gespräch mit dieser Zeitung. Seine Tiengener Kollegin, Pfarrerin Susanne Illgner, sagt: „Man wächst so langsam hinein.“ Dennoch sei die Corona-Situation für sie „ernüchternd“, wie sie am Telefon mitteilt.

Nichtsdestotrotz planen beide Kirchengemeinden stimmungsvolle Gottesdienste für ihre Mitglieder. Wichtig sei die Gemeinschaft, die an den Festtagen zusammenkommt, umschreibt es Illgner. Szenen, in denen Gläubige Schulter an Schulter auf den Kirchenbänken sitzen und beten, wird es jedoch wie im Vorjahr nicht geben.

Susanne Illgner, Pfarrerin in Tiengen | Bild: Karl-Wilhelm Frommeyer

Gemäß den Vorschriften der evangelischen Landeskirche Baden gilt aktuell in Kirchen eine Abstandsregel von zwei Metern in jede Richtung. In die Versöhnungskirche in Waldshut passen so knapp 100 Menschen. „Dort haben wir Stühle und können besser jonglieren“, sagt Christiane Vogel über das Gotteshaus.

Besuch ohne 3G-Status möglich

Der Besuch der Gottesdienste sowohl in Waldshut und Dogern, das zur Kirchengemeinde Waldshut gehört, als auch in Tiengen ist unabhängig von Impf-, Genesenen- und Teststatus möglich. Anders sieht es in Gemeinden mit kleinen Kirchen aus, weiß Vogel.

Als Beispiel nennt die Dekanin die Bergkirche in Kadelburg, wo derzeit die 2G-Regel gelte. „Die Leute akzeptieren es. Auch die Älteren fischen am Kircheneingang ihr Handy heraus, um ihren digitalen Impfnachweis zu zeigen“, berichtet sie. An Heiligabend sind in Kadelburg zwei Gottesdienste im Kirchhof unter freiem Himmel geplant.

Die Gottesdienste Bei den Weihnachtsgottesdiensten der evangelischen Kirchengemeinden Waldshut und Tiengen gelten eine Registrierungs- und Maskenpflicht sowie Abstands- und Hygieneregeln. Die Termine in Waldshut und Tiengen können spontan besucht werden. Für Tiengen ist eine Anmeldung im Pfarrbüro erforderlich (Telefon 07741/24 91, E-Mail tiengen@kbz.ekiba.de)

In Waldshut, Tiengen und Dogern kommen die Gläubigen an Weihnachten in den Kirchen zusammen. „Es gibt mehr Veranstaltungen, damit sich die Besucher verteilen“, erklärt Bopp-Hartwig. So finden beispielsweise an Heiligabend in Waldshut vier und in Dogern zwei Gottesdienste statt.

In Tiengen gibt es laut Pfarrerin Illgner vier Kurzgottesdienste. Vogel erinnert sich im Pressegespräch an einen Gottesdienst, der vergangenes Jahr an Weihnachten in Dogern im Freien bei strömenden Regen abgehalten wurde. „Die Leute waren tapfer und blieben trotzdem.“

Für die Veranstaltungen der Kirchengemeinde Waldshut müssen sich Besucher nicht im Vorfeld anmelden. Sollten die Plätze für die 30-minütigen Gottesdienste nicht ausreichen, wollen die Seelsorger spontan und flexibel reagieren: „Wenn noch Leute vor der Kirche stehen, würden wir eine Dreiviertelstunde später einen weiteren Gottesdienst anbieten“, kündigt Bopp-Hartwig an.

Anmeldung für Gottesdienste in Tiengen

Für die Termine in der Tiengener Christuskirche ist hingegen eine Anmeldung erforderlich. Illgner begründet dies folgendermaßen: „An den Feiertagen ist mit einem großen Zustrom zu rechnen, und wir wollen niemanden abweisen.“ Ein weiterer Vorteil: „Dadurch entfällt die Erfassung am Kircheneingang und es geht schneller.“ Denn die Daten der Besucher zur Kontaktnachverfolgung werden schon bei der Anmeldung registriert.

Seit November 2020 gibt es der Dekanin zufolge eine Registrierungspflicht für Gottesdienste. Bislang habe es in keiner Gemeinde des Kirchenbezirks Hochrhein eine Nachfrage des Gesundheitsamts gegeben, berichtet die Dekanin. „Das bedeutet, dass unser Sicherheitskonzept greift“, erklärt Vogel.

Neben der Datenerfassung, Abstands- und Hygieneregeln gilt in Gottesdiensten eine Maskenpflicht – auch beim Singen. Das Krippenspiel in Waldshut wurde wie im Vorjahr in Kleingruppen gedreht. Die Videos werden bei den beiden Familiengottesdiensten an Heiligabend gezeigt. „Wir haben zwei unterschiedliche Filme aufgezeichnet, um alle Kinder angemessen zu beteiligen“, berichtet Felix Lohrer, der Vorsitzende der Bezirkssynode.