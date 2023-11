Ein Intermezzo zweier unterschiedlichster Gemütslagen dürfen die Gäste am Samstag, 11. November, 20 Uhr in der Laufenburger Kultschüür im Hinteren Wasen erwarten. Betriebsleiter Martin Willi freut sich, die begnadete Schlagzeugerin Lisa Wilhelm zum zweiten Mal im Eventlokal in der Altstadt begrüßen zu können. Vor einem Jahr sprang sie kurzfristig als Drummerin beim Konzert der Band BBQ ein. Nun kommt sie mit ihrem Ensemble, mit dem im Jahr 2020 gegründeten Lisa Wilhelm Quartett.

Euphorie trifft Melancholie und bieten dem Quartett ein interessantes, musikalisches Spannungsfeld. Gemeinsam mit Lukas Wögler am Tenor Saxofon, Moritz Langmaier am Klavier und Franz Blumenthal am Kontrabass kreiert die Schlagzeugerin Lisa Wilhelm mit ihren Kompositionen eine musikalische Melange aus Hochgefühl und Wehmut. Heraus kommt dabei ein melodiebetonter Jazz, der seinen Fokus nicht auf die namensgebende Schlagzeugerin legt, sondern vielmehr auf harmonische und lyrische Ideen setzt. Kennengelernt haben sich die Musiker an der Musikhochschule Stuttgart, wo sie bereits vor Jahren anfingen an ihrem ganz eigenen Sound zu arbeiten. Im Frühjahr 2023 erschien das Debütalbum unter dem Titel „Potpourri – quoted not stolen“. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Türöffnung und Barbetrieb sind ab 19 Uhr Eintrittspreis: regulär 25 Franken/reduziert 20 Franken Reservierungen unter 004162-8743012 oder reservation@kultschuer.ch. Weitere Infos: www.kultschüür.ch.