von Manfred Dinort

Am 14. Februar verstarb eine Persönlichkeit, die in Eschbach eine großes Ansehen genoss und die in der Eschbacher Filialkirche St. Pankratius jahrzehntelang als Mesnerin tätig war: Hilda Albiez, die 101 Jahre alt wurde. In einem Rückblick würdigte Gertrud Stessl, Mitglied des Eschbacher Pankratiuskreises, die Verdienste der ehemaligen Mesnerin, die beim Pankratiusfest 2016, nach 52 Amtsjahren, verabschiedet wurde. „Über ein halbes Jahrhundert, bis ins Alter von 94 Jahren, hat sie diesen Dienst in allen Facetten ausgeführt, mit Leben gefüllt, pflichtbewusst, zuverlässig und mit größter Hingabe „, so Gertrud Stessl.

Fünf Stadtpfarrer und 20 Kapläne begleitet

Als Hilda Albiez 1964 ihren Dienst begann, hatte gerade das zweite Vatikanische Konzil stattgefunden und viele Neuerungen mussten umgesetzt werden. 44 Jahre später entstand die Seelsorgeeinheit Waldshut-Dogern, vor acht Jahren die Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena, „und all diese strukturellen Veränderungen hat Hilda Albiez solidarisch mitgetragen“, so Stessl. Während dieser Zeit hatte sie fünf Stadtpfarrer als Vorgesetzte und mindestens 20 Kapläne wurden von ihr in die Eschbacher Traditionen eingeführt. Etwa 250 Eschbacher Kinder und Jugendliche hat sie in den Ministrantendienst und zum Dienst am Altar angeleitet.

Großen Wert legte sie auf Tradition. Zum Beispiel, dass das Pankratiusfest mit allen Ehren gefeiert wurde, dass zur Eschbacher Chilbi ein Festgottesdienst stattfand, dass die „Eschbacher Chäppele“ zu kirchlichen Festen getragen wurden und dass der Rosenkranz regelmäßig gebetet wurde. „Mit ihrer gelebten Heimatverbundenheit ist sie für viele zum Vorbild geworden“, würdigt Gertrud Stessl. Als Mesnerin war sie bei fast allen Gottesdiensten anwesend, bei Taufen, Erstkommunion, Hochzeiten, Beerdigungen und bei den kirchlichen Festen im Jahreskreis. Dies habe eine stete Bereitschaft und Disziplin gefordert, aber auch Verzicht.

Viele Arbeiten rund um die Kirche

Zu den herausragenden Ereignissen während ihrer Dienstzeit zählte, als 1982 der Eschbacher Albert Lehmann zum Priester geweiht und hier, in seiner Heimatkirche, die Primiz gefeiert wurde. Dann das Jahr 2004, als der Freiburger Weihbischof Uhl den neuen Zelebrationsaltar in der frisch renovierten Pankratiuskirche einweihte. Daneben gab es viele Arbeiten in der Kirche, die sie im Stillen verrichtete, etwa der Blumendienst.

„Ganz selbstverständlich ging sie Samstag für Samstag durchs Dorf und sammelte den Blumenschmuck für die Kirche“, so Gertrud Stessl, „und sie wusste genau, wo sie was kriegen konnte“. Dann galt es, den Kirchplatz sauber zu halten. „Sicher waren es Tausende Eimer Laub von den großen Linden, die sie dabei entsorgt hat“. Alle Arbeiten, die in und um die Kirche anfielen, habe sie mit großer Selbstverständlichkeit und Hingabe ausgeführt. „Das Gotteshaus war ihr zweites Zuhause, in dem sie viel Zeit verbrachte und dabei sicher so manches Zwiegespräch mit dem Herrgott führte“, sagt Gertrud Stessl.

Kranken Trost spenden

Aber auch über den Kirchplatz hinaus war sie tätig. Sie besuchte Kranke, um ihnen Trost zuzusprechen, sie überbrachte im Namen der Pfarrgemeinde Geburtstagsgrüße, sie sammelte Messintentionen bei den Angehörigen von Verstorbenen, sie führte die Caritas-Sammlungen durch oder organisierte die Gelöbniswallfahrten. Auch ihr fachkundiges und historisches Wissen von Heiligen, von Kirchen in der Umgebung, von ehemaligen Priestern wurde in vielen Gesprächen mit ihr lebendig. „Sie hatte einen starken Charakter, vertrat ihren Standpunkt, hat Einfluss genommen und Mitarbeit eingefordert.

Sie war eine Persönlichkeit mit Willenskraft und Durchhaltevermögen, die sich den Herausforderungen und Veränderungen gestellt hat", so Gertrud Stessl. „Sie ist für unsere Filialkirche eine Institution gewesen, mit ihrem Tod ist unser Dorf um ein Stück ärmer geworden".