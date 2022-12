Die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen hat die Termine der Bürgerversammlungen bekannt gegeben. Damit starten die zehn Ortsteile wieder wie vor der Corona-Pandemie ins neue Jahr. Bei den Veranstaltungen werden die Bewohner in der Regel über die aktuellen Entwicklungen in der Stadt und im Ortsteil informiert. Zudem gibt es bei diesem Anlass in den meisten Fällen ein Rehessen.

Ortsteile finden kreative Alternativen

In den vergangenen zwei Jahren konnten die Bürgerversammlungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht im gewohnten Rahmen oder zum üblichen Termin stattfinden. Die Ortschaftsräte waren in dieser Zeit jedoch kreativ und boten den Bewohnern Alternativen an. So hat Eschbach beispielsweise eine Online-Versammlung abgehalten. Und Oberalpfen lieferte den Jahresrückblick in schriftlicher Form frei Haus.

In Breitenfeld erhielten die Bürger in den vergangenen beiden Jahren von der Ortsverwaltung per Leiterwagen zugestellte Brezeln und Flyer. Auch in Detzeln wurden 2020 Broschüren zum Ortsgeschehen verteilt. Der Ortsteil Aichen-Gutenberg bot im Januar ein Rehessen zum Abholen an. Und Krenkingen, Schmitzingen, Gaiß-Waldkirch, Gurtweil und Indlekofen luden im Frühjahr statt im Winter zur Bürgerversammlung ein.

Neujahrsbrezeln und Flyer statt Bürgerversammlung: In Breitenfeld erhielten die Bürger Anfang 2021 von der Ortschaftsverwaltung per Leiterwagen zugestellte Brezeln und Flyer, von links vorne: Die „Verteiler“ Alexander Maier (Ortschaftsrat) und Jürgen Bacher (Ortsvorsteher) mit den Einwohnern Nick Hoch und hinten von links, Veronika Ebner, Sam Hoch und Simon Jehle. (Archivbild) | Bild: Ursula Freudig

2023 geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Den Auftakt der Bürgerversammlungen übernimmt Breitenfeld. Am sogenannten Bächtelestag, dem ersten Werktag des neuen Jahres, der auf Montag, 2. Januar, fällt, lädt die Ortsverwaltung um 9 Uhr in den Landgasthof „Hirschen“ in Breitenfeld ein.

„In diesem Jahr können Oberbürgermeister Philipp Frank und Bürgermeisterin Petra Dorfmeister willkommen geheißen werden“, heißt es in der Einladung. Weil deftig Geschmortes zum Frühstück nicht unbedingt allen mundet, findet am gleichen Abend, ebenfalls im Hirschen, um 19 Uhr dann das traditionelle Rehessen statt.

Die weiteren Termine der Bürgerversammlungen

Die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen informiert über die weiteren Termine: Bürgerversammlungen sind in Aichen-Gutenburg am Montag, 2. Januar, um 19 Uhr in der Gemeindehalle sowie am gleichen Abend in Gurtweil um 18.30 Uhr in der Gemeindehalle.

In Detzeln kommen die Gäste am Donnerstag, 5. Januar, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus zusammen, und der Ortsteil Indlekofen lädt am Freitag, 13. Januar, um 19 Uhr in das Gasthaus „Adler“ in Aispel ein. Krenkingen folgt am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr mit seiner Veranstaltung in der Gemeindehalle.

In Gaiß-Waldkirch trifft man sich am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr im Gemeinschaftshaus Gaiß und in Eschbach am Freitag, 20. Januar, um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle. Schlusslichter bei den Bürgerversammlungen bilden Oberalpfen am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr in der Gemeindehalle und Schmitzingen am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr im Gerätehaus.