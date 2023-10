Ein Angeklagter, der zum Tatzeitpunkt nicht am Tatort gewesen sein will. Eine Angeklagte, die „nichts gemacht hat“ und schwere Vorwürfe wie „Drogenhandel, Auftragsmord, aber auch Befestigung ihres Autokennzeichens an verschiedenen anderen Autos“ gegen die Geschädigten erhebt.

Und ein Verteidiger, der einer erregten Geschädigten und Zeugin, vorwirft, „Märchen“ zu erzählen: Das ist die Quintessenz einer Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht Waldshut-Tiengen, in der es um gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung in einem Fall und um Körperverletzung in einem anderen Fall gegangen war.

Um was geht es?

Ein 46-jähriger Angeklagter soll eine dreiköpfige Familie im östlichen Kreisgebiet mit einem Kantholz verprügelt haben und dem Vater gedroht haben, dass er ihn umbringe. Die 57-jährige Angeklagte soll der Ehefrau einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Die drei Familienmitglieder hatten dabei Kratzwunden davon getragen.

Richter Sascha Fruet hat am Verhandlungstag noch kein Urteil gefällt, er wollte noch weitere Zeugen anhören.

Die 57-jährige Angeklagte erklärte, dass sie und die Geschädigten eigentlich befreundet seien. Die Geschädigte habe ihr dann gesagt, sie solle einen Kochtopf mit Drogen bei sich zu Hause aufbewahren, was sie aber abgelehnt habe.

Dazu sei ihr unterstellt worden, einen Unfall mit dem Auto gehabt haben, was nicht stimme. Sie habe damals ein Auto vom Mann der Geschädigten gekauft, das bereits eine Delle gehabt hätte. Sie sei von der Familie bedroht worden, man werde sie umbringen, wenn sie vor Gericht aussage. Damals habe sie der Polizei gesagt, die später am Tatort erschienen war, sie sollten die Wohnung auf Drogen untersuchen.

Angeklagter bestreitet Anwesenheit am Tatort

Der 46-jährige Angeklagte, ein Cousin der Angeklagten, gab an, zum Tatzeitpunkt auf dem Nachhauseweg von der Arbeit in der Schweiz gewesen zu sein. Als Beweis legte er einen Stundenzettel der Firma vor.

Der Sohn der Geschädigten, der als Zeuge geladen war, erklärte, er habe die Polizei angerufen, weil er zuvor am Telefon bedroht worden sei. Eine Gruppe von Männern habe gesagt, sie kämen vorbei, er habe ein Auto beschädigt.

Die Angeklagte sei noch vor Ort gewesen, habe die Tür aufgemacht und die Männergruppe sei hereingestürmt und hätte zunächst auf den Vater eingeschlagen. An den Angeklagten könne er sich noch genau erinnern. Er vermute, dass das Ganze eine geplante Aktion gewesen war.

Es sei wie im Krieg gewesen, berichtete die Geschädigte. 10 bis 15 Leute seien in der kleinen Wohnung gewesen. Die Angeklagte habe sie an den Haaren gezogen, der Angeklagte habe mit dem Kantholz auf sie eingeschlagen.

Verteidiger unterbricht Zeugin

Verteidiger Wolfgang Schreiber unterbrach die aufgeregte Zeugin und sagte, das könne nicht sein, sie sage nicht die Wahrheit, die Bilder von den Verletzungen damals sprächen eine andere Sprache.

Die Verhandlung wird fortgesetzt, weil Richter Sascha Fruet noch weitere Zeugen hören möchte. Dann sollen unter anderem der Ehemann der Geschädigten und ein Polizeibeamte aussagen. Der Termin steht noch nicht fest.