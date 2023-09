Waldshut-Tiengen (pm/fue) Unter dem Motto „Fair. Und kein Grad mehr!“ dreht sich bei der diesjährigen Fairen Woche vom 15. bis 29. September alles rund um das Thema Klimagerechtigkeit und Fairer Handel. Auf Einladung von Landrat Martin Kistler hat der Landkreis gemeinsam mit den aktiven Fairtrade-Gemeinden und den Weltläden Waldshut, Tiengen, Murg und Wehr die Faire Woche im Waldshuter Hof in Waldshut eröffnet.

Mit dem gemeinsamen Mittagstisch möchten der Fairtrade-Landkreis und die sieben Fairtrade-Gemeinden Albbruck, Bad Säckingen, Dogern, Grafenhausen, Herrischried, Murg und Wehr sowie die Gemeinden Görwihl und die Stadt Waldshut-Tiengen, die sich derzeit um das Fairtrade-Siegel bewerben, ein Zeichen für den fairen Handel setzen, berichtet das Landratsamt in einer Mitteilung.

Vor diesem Hintergrund wurde das Gasthaus „Waldshuter Hof“ als Ort ausgewählt. Zum wiederholten Mal bietet das Restaurant ein speziell für die Faire Woche zusammengestelltes Menü an.

Willi Moosmann, seit über 50 Jahren Akteur im fairen Handel und Gründer des Weltlädeli in Murg, begrüßte die Anwesenden mit einleitenden Worten zur Bedeutung der Fairen Woche. Landrat Kistler betonte in seiner Rede, dass unfaire Arbeitsbedingungen und unzureichende Lebensverhältnisse eine der Triebfedern der globalen Migrationsbewegungen seien. Umso wichtiger sei es, faire Bedingungen für die landwirtschaftlichen Produzenten in den Ländern des globalen Südens zu schaffen. Neben besseren Arbeitsbedingungen und fairen Preisen, müsse die lokale Produktion außerdem widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels werden.

Die Faire Woche: Seit mehr als 20 Jahren lädt die Faire Woche jeden September in Deutschland dazu ein, Veranstaltungen zum Fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu organisieren. Auch im Landkreis Waldshut finden noch bis zum 29. September Veranstaltungen und Aktionen statt. Interessierte finden eine Übersicht auf der Website https://www.faire-woche.de/kalender.