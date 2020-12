von Ursula Freudig

Frau Jehle, wie sehr leidet derzeit das Vereinsleben unter der Corona-Krise?

Wie vielen anderen Vereinen, setzt uns die Corona-Pandemie ziemlich zu. Unsere geselligen Aktivitäten mussten auf Eis gelegt werden. Weil bislang keine vernünftige Planung möglich war, haben wir dieses Jahr kein Wanderprogramm erstellt. Nur in kleinem Rahmen sind wir spontan in kleinen Gruppen gewandert. Auch die jährliche Familienwanderung im Sommer mit anschließendem Grillfest wurde vorsichtshalber nicht durchgeführt. Die Gemütlichkeit leidet doch sehr, wenn man ein Grillfest unter Einhaltung der Corona-Regeln durchführen möchte. Glücklicherweise konnten wir im Oktober noch unsere Hauptversammlung durchführen, sodass wir trotz der Einschränkungen mal wieder persönlichen Kontakt zu einigen Mitgliedern hatten. Es findet aktuell kein Vereinsleben statt.

Zur Person Alexandra Jehle (51) ist in Waldshut geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Seit 1989 arbeitet sie beim Landratsamt Waldshut, derzeit im Jobcenter. Seit 2003 sind sie und Ihre Familie Mitglied des Skiclubs Waldshut, der derzeit rund 300 Mitglieder im Alter von drei bis 89 Jahren zählt. Seit 2006 arbeitet Alexandra Jehle im Vorstand mit, acht Jahre war sie Kassenwart, zwei Jahre Beisitzer und seit 2016 ist sie Vorsitzende des Skiclubs Waldshut.

Gilt das auch sportlich gesehen?

Da unsere sportlichen Aktivitäten hauptsächlich im Winter stattfinden, trifft uns die jetzige Lage besonders hart. Aber nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen Schneemangel. Anfang 2020 konnten wir nur sehr eingeschränkt unsere Aktivitäten anbieten, da es kaum Schnee hatte. Für Trainingseinheiten musste die Rennmannschaft häufig in die Schweiz und Österreich ausweichen. Wir richten pro Winter ein bis zwei Skirennen aus. Eines der Skirennen mussten wir wegen Schneemangel auf Mitte März verschieben und das andere mit viel Aufwand und Kosten nach Österreich verlegen. Im März mussten wir aufgrund der zugespitzten Coronalage unsere mehrtägige Skiausfahrt nach Österreich und unsere Vereinsmeisterschaften absagen.

Lässt Corona aktuell wenigstens ein vernünftiges Training zu?

Auch das ist schwer. Das Hallentraining war bislang nur unter großen Einschränkungen möglich und seit Beginn der Herbstferien ist die Chilbihalle geschlossen, sodass gar kein Training mehr und auch keine Skigymnastik mehr stattfinden konnten. Für unsere jungen Sportler ist es besonders hart, dass sie im Moment nicht trainieren können. Die Motivation aufrecht zu erhalten, ist derzeit eine große Herausforderung.

Wie gravierend sind die finanziellen Auswirkungen durch Corona auf die Vereinskasse?

Wir rechnen dieses Vereinsjahr mit einem Verlust. Unseren diesjährigen Skibasar im November haben wir bereits im Sommer abgesagt, weil es unmöglich gewesen wäre, die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Und da 2021 auch keine Fastnacht stattfindet, wird es auch unseren Raclettestand nicht geben. Auch die Einnahmen durch die Altpapiersammlung fallen weg. Das alles sind Einnahmequellen, auf die wir angewiesen sind, um unseren Mitgliedsbeitrag möglichst stabil zu halten. Es bleiben uns im Moment nur die Mitgliedsbeiträge. Auf der anderen Seite sind die Ausgaben wie die Verbandsbeiträge und Versicherungen unverändert.

Mit konkreten Plänen ist es auch schwer, oder?

Eine zuverlässige Planung ist diesen Winter einfach nicht möglich. Man plant etwas und dann kommt es doch wieder ganz anders. Sicher ist, dass während des Lockdowns bis zum 10. Januar überhaupt nichts stattfinden darf, also auch keine Skikurse, keine Skirennen, keine Trainingslager. Unsere mehrtägige Skiausfahrt Mitte März wird auch nur im kleinen Rahmen durchgeführt. Wir sind uns der Verantwortung unseren Mitgliedern gegenüber bewusst und werden daher auch keine Tagesausfahrten in die Schweiz anbieten, auch wenn dort die Skigebiete und Skilifte geöffnet haben. In Österreich sind aufgrund des dortigen Lockdowns die Skilifte geschlossen. Auch im Schwarzwald findet vorerst kein Liftbetrieb statt. Sollten die Lifte diesen Winter dort wieder öffnen, sind die vom Liftbetreiber vorgeschriebenen Regeln einzuhalten: Maske und Abstand.

Wie läuft es im Skiclub Waldshut in „Normalzeiten“?

Wir haben eine kleine Rennmannschaft, für die man sich bei Interesse gern bei uns melden kann. Ein guter Einstieg für den Rennlauf ist ab fünf, sechs Jahren. Voraussetzung ist, dass man bereits Skifahren kann. Für alle anderen bieten wir Skikurse an, sodass einem Übergang in den Rennlauf nichts mehr im Wege steht. Aus unserer Rennläuferschmiede sind schon viele sehr gute Rennläufer hervorgegangen, die es in den Verbands- und Landeskader oder sogar in den Deutschen D-Kader geschafft haben. Mit Urs Rotkamm stellen wir den amtierenden Schwarzwaldmeister im Slalom und Riesenslalom bei den Jugendlichen und Aktiven. Sportler des Skiclubs Waldshut wurden schon mehrfach Schwarzwaldmeister und Baden- Württembergische Meister in den Schüler- und Aktiven-Klassen. Einige präsentierten sich auch schon erfolgreich bei FIS-Rennen in Italien, Österreich, Schweiz und Frankreich. Momentan haben wir mit Lilli Anders eine hoffnungsvolle Sportlerin in unseren Reihen, die nun das erste Jahr in der U 14 startet.

Ist Skifahren eine teure und gefährliche Sportart?

Wer mit dem Skifahren beginnen will, kann sich Ski und Skischuhe in einem Sportgeschäft ausleihen, entweder für einen Tag oder gleich für die ganze Saison. Wer sich eine eigene Ausrüstung kaufen möchte, muss für die komplette, also Bekleidung, Skischuhe, Ski, Helm und Stöcke, ab 1000 Euro rechnen. Auf unserem Skibasar kann man sich bereits ab 300 Euro eine Ausrüstung zusammenstellen. Skifahren ist nicht gefährlicher als andere Sportarten. Heutzutage trägt man einen Rückenprotektor sowie einen Helm. Die Zeiten der Pudelmütze sind vorbei. In Italien ist das Tragen eines Skihelms für Kinder sogar Pflicht. Aber Unfälle können wie überall immer passieren.

Ist der Skisport nach Ihren Erfahrungen beliebt wie eh und je oder gibt es Veränderungen?

Es ist spürbar, dass aufgrund des Klimawandels bei vielen Familien das Skifahren etwas in den Hintergrund rückt. Es muss mehr auf Kunstschnee gefahren werden als früher. Es fährt sich auf ihm nicht ganz so schön wie auf Naturschnee, aber einen begeisterten Skifahrer hält das natürlich nicht ab.

Waren Sie und Ihre Familie eigentlich dieses Jahr schon Skifahren?

Wir hatten unseren Skiurlaub bereits Anfang des Jahres gebucht und wollten erneut nach Samnaun in der Schweiz. Aufgrund der auch in der Schweiz wieder steigenden Coronazahlen haben wir diesen schweren Herzens storniert. Aber immerhin waren mein Mann und meine Tochter Mitte Oktober in Engelberg zum Skifahren. Nach ihrer Aussage konnten die Abstandsregeln gut eingehalten werden.

Sie sagten, Ihr Mann und Ihre Tochter, sind Sie nicht dabei gewesen?

Aufgrund eines Skiunfalls fahre ich nicht mehr Ski, aber ich genieße es immer sehr, in der Bergwelt mit meinem Hund im Schnee spazieren zu gehen, während meine Familie auf die Piste geht.

Was Sie mit Blick auf Corona erzählt haben, klingt ziemlich dramatisch, wie schafft es der Vorstand des Skiclubs, trotzdem den Mut nicht zu verlieren?

Unsere Mitglieder halten uns die Stange und kündigen nicht, auch wenn es momentan keine Angebote gibt. Da-für sind wir sehr dankbar. Außerdem können wir zum Ausgleich unserer Verluste glücklicherweise auf Rücklagen zurückgreifen, die wir in der Vergangenheit gebildet haben. Wir werden über die Runden kommen und blicken trotz allem nach vorne. Wir hoffen, dass alle gesund bleiben und danken unseren Mitgliedern und Freunden für den Rückhalt in dieser schwierigen Zeit.

Von welchen konkreten Wünschen wird dieser Blick nach vorne begleitet?

Grundsätzlich erhoffen wir uns für die Zukunft guten Schnee und dass wir im kommenden Jahr wieder gesellig beisammen sein können. Sei es bei unserer Weihnachtsfeier, den Vereinsmeisterschaften oder einer Familienwanderung mit Grillfest im Sommer, ohne Abstand halten zu müssen. Und für unsere und alle alpinen Skisportler hoffen wir, dass bald wieder Rennen stattfinden und die Liftanlagen geöffnet sind. Nur so kann das Training so gestaltet werden, dass sich die Sportler merklich weiterentwickeln. Am 8. Januar findet die nächste Arbeitssitzung des Ski alpin der Baden-Württembergischen Skiverbände statt. Dann wird die Situation neu beurteilt. Eventuell besteht die Chance, dass ab dem 1. Januar wieder ein Training in kleinen Gruppen mit Hygienekonzept und Abstand an speziell dafür geöffneten Liftanlagen möglich ist.