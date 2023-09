13 Tagesordnungspunkte umfasste die letzte Gemeinderatssitzung des Waldshut-Tiengener Gemeinderats. Nicht ungewöhnlich. Eine typische Arbeitssitzung mit etlichen wichtigen, einigen weniger wichtigen und diversen formal vorgeschriebenen Punkten. Überhaupt hatte man als Zuschauer auf den ersten Blick nicht den Eindruck, dass diese Sitzung irgendetwas ungewöhnlich sein könnte. Außer dass es die erste Ratssitzung nach der Sommerpause war. Und die letzte, die unter der Leitung von Oberbürgermeister Philipp Frank stattfand.

Bürger fordern Anerkennung und Wertschätzung ein

Dass die Verabschiedung des Rathaus-Chefs, der bei der Wahl am 23. Juli seinem Herausforderer Martin Gruner unterlegen war, nicht einmal als eigener Tagesordnungspunkt auf der Sitzungsvorlage des Gremiums seinen Niederschlag gefunden hatte, sorgte auch schon bei der Fragestunde für die Bürger am Beginn der Sitzung für Verwunderung und Kritik. Helmut Schalk forderte vom Gremium Wertschätzung für die geleistete Arbeit des Oberbürgermeisters Frank ein. Auch Andreas Zieringer aus Eschbach sprach dem scheidenden OB seinen Dank aus.

Schnörkellos, sachlich, wenig feierlich

Frank selber stieg derweil schnörkellos und sachlich in die Sitzung ein, nachdem er zielstrebig seinen Platz angesteuert hatte. Ebenso kühl und zügig manövrierte er Gremium und Referenten durch die Tagesordnung. Immer wieder verwies er auf das stattliche Programm und kürzte Diskussionen ab.

Tatsächlich blieben Grundsatzdiskussionen oder gar verbale Auseinandersetzungen an diesem Abend aus. Von Emotionen war selbst bei den wichtigen Themen wie der zuvor energisch diskutierten Zukunftsplanung des Krankenhaus etwas zu spüren noch bei der nicht minder umstrittenen Kostenentwicklung der Feuerwehr-Kita.

Emotionen gibt es erst unter Punkt „Verschiedenes“

Erst auf der Zielgeraden der Sitzung – unter dem letzten Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ – gab es doch eine kleine Verabschiedungszeremonie. Namens des gesamten Gremiums würdigte Raimund Walde (FDP) die Arbeit Franks in den vergangenen acht Jahren. Viele Projekte seien angestoßen, vollzogen oder auch abgeschlossen worden.

„Trotz manchmal unterschiedlicher Meinungen innerhalb unseres Gremiums warst du immer bemüht, mit uns sachlich zu diskutieren, und in den meisten Fällen einheitliche Beschlüsse herbeizuführen“, so Walde weiter. Frank sei stets Ansprechpartner für die Belange der Bürger gewesen, habe aber auch viele persönliche und freundschaftliche Verbindungen zu diesen gepflegt. Seinen Dank richtete Walde aber auch an Franks Familie, die ihn in dieser zeitintensiven Tätigkeit stets intensiv unterstützt habe.

Der OB hatte dann am Ende doch noch mit seinen Emotionen zu kämpfen: „Machen Sie es gut. Ich wünsche der Stadt viel Glück und alles Gute.“ Er habe die Arbeit als Oberbürgermeister gerne gemacht, habe „versucht, es so gut wie möglich zu machen“, wie er betonte. Es seien auf jeden Fall acht spannende und arbeitsreiche Jahre gewesen.“ Nun gelte für ihn persönlich die Devise: „Es gibt ein Leben nach der Amtszeit. Darauf freue ich mich, und ich habe so ein Gespür, dass sich das gut anfühlt.“

So geht es nun in Sachen Amtswechsel weiter Nach seiner Abwahl am 23. Juli dauert Philipp Franks Amtszeit noch bis zum 19. Oktober. An diesem Tag ist auch die Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Martin Gruner vorgesehen. Gruners erster Arbeitstag als Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen ist Freitag, 20. Oktober. Offiziell wird er am Montag, 23. Oktober, im Rahmen einer Sondersitzung des Gemeinderates in sein Amt eingeführt. Erste Arbeitssitzung des Gemeinderats unter neuer Leitung ist bereits in der darauf folgenden Woche am 30. Oktober.

Ohne weiteres Vertun: Verabschiedung der Öffentlichkeit und weiter mit Teil 2 der Sitzung

Das war es dann aber auch mit den Emotionen. Nach kurzem Blick in die Runde, ob noch Wortmeldungen zu erwarten seien, schloss der OB den öffentlichen Teil seiner letzten Sitzung und verabschiedete das Publikum.

Feierabend war für ihn und das Gremium da noch nicht, denn auf die typische Arbeitssitzung im öffentlichen Teil folgte noch Teil 2 – der nicht öffentliche Sitzungsteil. Alles ganz wie immer.