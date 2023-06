Zum vierten Mal findet in diesem Jahr die Woche der jüdischen Kultur in Waldshut-Tiengen statt. Gebhard Kaiser, Vorsitzender des Freundeskreises Jüdisches Leben, stellte jetzt an dem besonders geschichtsträchtigen Platz vor der ehemaligen Synagoge in Tiengen in der Fahrgasse bei einem Pressetermin das überraschend vielfältige Programm vor.

Beim Pressetermin dabei waren als Kooperationspartner und Unterstützer Kerstin Simon und Layla Nieden vom städtischen Kulturamt sowie Adelheid Kummle (Stoll-Vita-Stiftung) und Markus Obert (katholisches Bildungszentrum): „Für diese Kooperation sind wir sehr dankbar, da wir alleine unsere Erinnerungsarbeit nicht leisten könnten“, sagte Kaiser.

Ziel der Woche der jüdischen Kultur, die von 6. bis 16. Juli stattfindet, sei es, die Geschichte wach zu halten und dabei nicht nur an die Verbrechen der Nazis zu erinnern, sondern auch an die reiche jüdische Kultur. Über Jahrhunderte hinweg hatte die jüdische Gemeinde – zeitweise mit mehr als 15 Prozent Bevölkerungsanteil – ihre facettenreiche Kultur gepflegt, bis sie 1940 deportiert und ermordet wurde. „So wollen wir auch heute wieder ein Zeichen für Toleranz setzen“, so Kaiser.

Das umfassende Programmheft hat anschließend Kerstin Simon vorgestellt – leuchtend gelb und mit der Frucht und den bunten Kernen des Granatapfels geschmückt ist das Heft. Warum Granatapfel? „Der ist in der jüdischen Religion Symbol für Rechtschaffenheit, da seine vermutlich 613 Samenkörner den 613 Geboten der Torah entsprechen.“ Sie freut sich, dass es mit den Bubales aus Berlin gelungen sei, ein attraktives Puppentheater für Kinder hierher zu holen: „Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche einzubeziehen.“

Aber auch sonst wird viel geboten: Lesungen, eine Freiluftausstellung „500 Jahre jüdische Geschichte“ in Tiengen und Waldshut mit selbst hergestellten Schautafeln, ein koscherer Kochkurs, Klezmermusik, Stadtführungen und ein „Tag der Schulen“. „Dafür haben sich schon jetzt neun Schulklassen angemeldet“, freut sich Gebhard Kaiser. Er wird bei der Eröffnungsveranstaltung die neue Dokumentationsplattform zur Geschichte der Juden im Landkreis Waldshut und eine weitere Überraschung vorstellen. Es lohnt sich, in das Programm zu schauen – zu bekommen ist es im Kulturamt, bei der Buchhandlung Kögel oder auf der Internetseite des Freundeskreises fjl-juden-in-waldshut-tiengen.de.